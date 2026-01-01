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توقعات جوية

خبر : أجواء صافية اليوم.. وموجة حارة تبدأ الأحد بارتفاع 3 درجات

السبت 05 سبتمبر 2026 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

رام الله/سما- توقعت دائرة الأرصاد الجوية في رام الله أن تشهد الأراضي الفلسطينية انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم الجمعة 7 آب/أغسطس 2026، مع أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية ذات طابع صيفي عادي، لتبقى الحرارة حول معدلها السنوي العام.

وتوقعت الدائرة أن تهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، فيما البحر يتوقع أن يكون خفيف إلى متوسط الارتفاع. وفي ساعات المساء والليل، سيصبح الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئًا في بقية المناطق، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية المعتدلة والبحر متوسط الارتفاع.

أما غدًا السبت، فيتوقع أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف صيفيًا عاديًا، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بقليل، في حين تبقى الرياح والبحر بالأنماط ذاتها.

غير أن موجة حارة ستبدأ مع دخول يوم الأحد، حيث يتوقع أن يكون الجو حارًا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمقدار حوالي 3 درجات مئوية عن معدلها السنوي العام.

وستستمر الموجة الحارة والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يوم الإثنين، حيث يتوقع جو حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع إضافي بحوالي 4 درجات مئوية عن المعدل السنوي العام.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من عدة مخاطر متعلقة بالأجواء الحارة المتوقعة، خاصة خطر التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس، ولا سيما خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً. كما حذرت من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وحذرت بشدة من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

وأوصت دائرة الأرصاد المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل للحفاظ على رطوبة أجسامهم خلال فترة الموجة الحارة، كما يُنصح باتخاذ احتياطات وقائية إضافية للحماية من أشعة الشمس والإرهاق الحراري.

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