الزيدي يُجدّد رفض العراق استخدام أراضيه ضد دول أخرى.. اجتماع مع رئيس الاستخبارات السعودية

وكالات /سما/

بغداد/سما- أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال استقباله رئيس جهاز الاستخبارات العامة السعودية خالد بن علي الحميدان، التزام حكومته بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي عمليات أو نشاطات قد تضر دول أخرى، حسبما أفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في العراق يوم الجمعة.

نقل الحميدان خلال اللقاء رسالة من قيادة المملكة السعودية تضمنت دعوة جديدة موجهة للزيدي لزيارة الرياض. وأكد البيان أن الزيدي "جدد موقف الحكومة الثابت بحماية سيادة العراق ومصالح شعبه، وعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقاً لأي أعمال أو نشاطات تمسّ أي دولة أخرى، انطلاقاً من المسؤوليات الدستورية والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول الشقيقة والصديقة".

اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة بما يعزز قدرتهما على مواجهة التحديات الأمنية، والإسهام في اتخاذ الخطوات المناسبة وفقاً للأطر القانونية، وذلك بما يخدم أمن البلدين ويعزز الثقة المتبادلة ويحول دون تصعيد الأوضاع في المنطقة.

يأتي الاجتماع في سياق تصاعد التوترات بين بغداد والرياض، على إثر هجمات شنتها طائرات مسيرة قالت السعودية إنها انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت مواقع ومنشآت سعودية. رد العراق بفتح تحقيق حول تلك الهجمات وأكد مجدداً التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن دول الجوار.

ترافق هذا التطور مع تنفيذ الولايات المتحدة والسعودية ضربات جوية داخل العراق استهدفت مواقع تابعة لتشكيلات مسلحة مرتبطة بإيران. أثارت تلك الضربات قلق الحكومة العراقية من احتمال تحول الأراضي العراقية إلى ساحة مباشرة للصراع الإقليمي، وخصوصاً مع استمرار وجود ميليشيات مسلحة موالية لإيران تنشط على أراضيها، بينما تسعى الحكومة الفرض سيطرة أمنية موحدة ومنع أي جهة من استخدام البلاد قاعدة لشن هجمات ضد دول أخرى.