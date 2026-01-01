  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

ذكاء اصطناعي

خبر : علي بابا تكشف عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي بقدرات متقدمة في البرمجة

السبت 05 سبتمبر 2026 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

كشفت شركة علي بابا الصينية عن أحدث إصداراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو نموذج جديد يُطلق عليه كوين 3.8 ماكس، في محاولة لتعزيز وجودها وسط المنافسة المتسارعة بين الشركات الصينية على تطوير نماذج أكثر قوة وكفاءة مع تقليل النفقات التشغيلية.

يعتمد النموذج الجديد على 2.4 تريليون معلمة، مما يضعه بالقرب من نموذج كيمي كي 3 الذي أطلقته شركة مونشوت إيه آي في الشهر السابق والذي يضم 2.8 تريليون معلمة. وأشارت علي بابا إلى أن النموذج حقق نتائج متقدمة في عدد من الاختبارات المعيارية، متفوقًا على كيمي كي 3 في عدة مؤشرات أداء، وتصدر قائمة نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية على منصة Arena.AI المتخصصة في مقارنة هذه النماذج، غير أنه لم يتفوق على نموذج فيبل 5 من شركة أنثروبيك.

تتمثل الميزات الرئيسية للنموذج الجديد في قدراته المتقدمة في مجال البرمجة وتنفيذ المشاريع المعقدة طويلة الأجل. حقق النموذج خلال الاختبارات الداخلية نتيجة ملفتة بإكماله مشروع برمجي متكامل بشكل مستقل استغرق 16 يومًا، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في قدرات الأنظمة الحالية على القيام بمهام معقدة بشكل ذاتي.

ستقوم علي بابا بإطلاق نموذج كوين 3.8 ماكس في الأسبوع القادم عبر منصة موديل استوديو التابعة لها. وستوفر الشركة أوزان النموذج للمطورين، الأمر الذي سيمكنهم من تشغيله وتخصيصه بما يتلاءم مع احتياجاتهم المختلفة، مما قد يفتح آفاقًا جديدة للتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في قطاعات متنوعة.

اقرأ أيضًا:

#الذكاء الاصطناعي #علي بابا #النماذج اللغوية

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يكشف تفاصيل خطيرة عن عملية اختطاف معين العرابيد في غزة ..

رؤية آيزنكوت لإسرائيل ما بعد نتنياهو.. مقاربة جديدة من إيران إلى غزة والعلاقة مع السلطة الفلسطينية

بعد 33 عاماً من الفضيحة.. مستشارة نتنياهو السابقة تكسر صمتها وتروي أسرار العلاقة التي هزّت إسرائيل

أبوظبي: عفو رئاسي عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي وتنفيذ الإجراءات اللازمة

هآرتس: حسابات نتنياهو والانتخابات تدفع اتفاق غزة إلى طريق مسدود

معركة على خزينة غزة.. الكونغرس يشكك في "مجلس السلام" ويطالب بكشف الأسرار المالية

هاجس "7 أكتوبر" يعود.. أغلبية الإسرائيليين تستعد لاحتمال عودة الحرب مجدداً مع إيران

الأخبار الرئيسية

خطة ترامب الشاملة للشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب: وإغلاق الملفات المفتوحة في غزة ولبنان وسوريا

تقديرات أمريكية: إيران تستعد لصراع طويل الأمد وتبحث خيارات التصعيد

رؤية آيزنكوت لإسرائيل ما بعد نتنياهو.. مقاربة جديدة من إيران إلى غزة والعلاقة مع السلطة الفلسطينية

IMG_6604

الإعلام العبري يكشف تفاصيل خطيرة عن عملية اختطاف معين العرابيد في غزة ..

هاجس "7 أكتوبر" يعود.. أغلبية الإسرائيليين تستعد لاحتمال عودة الحرب مجدداً مع إيران