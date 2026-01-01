وكالات /سما/

كشفت شركة علي بابا الصينية عن أحدث إصداراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو نموذج جديد يُطلق عليه كوين 3.8 ماكس، في محاولة لتعزيز وجودها وسط المنافسة المتسارعة بين الشركات الصينية على تطوير نماذج أكثر قوة وكفاءة مع تقليل النفقات التشغيلية.

يعتمد النموذج الجديد على 2.4 تريليون معلمة، مما يضعه بالقرب من نموذج كيمي كي 3 الذي أطلقته شركة مونشوت إيه آي في الشهر السابق والذي يضم 2.8 تريليون معلمة. وأشارت علي بابا إلى أن النموذج حقق نتائج متقدمة في عدد من الاختبارات المعيارية، متفوقًا على كيمي كي 3 في عدة مؤشرات أداء، وتصدر قائمة نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية على منصة Arena.AI المتخصصة في مقارنة هذه النماذج، غير أنه لم يتفوق على نموذج فيبل 5 من شركة أنثروبيك.

تتمثل الميزات الرئيسية للنموذج الجديد في قدراته المتقدمة في مجال البرمجة وتنفيذ المشاريع المعقدة طويلة الأجل. حقق النموذج خلال الاختبارات الداخلية نتيجة ملفتة بإكماله مشروع برمجي متكامل بشكل مستقل استغرق 16 يومًا، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في قدرات الأنظمة الحالية على القيام بمهام معقدة بشكل ذاتي.

ستقوم علي بابا بإطلاق نموذج كوين 3.8 ماكس في الأسبوع القادم عبر منصة موديل استوديو التابعة لها. وستوفر الشركة أوزان النموذج للمطورين، الأمر الذي سيمكنهم من تشغيله وتخصيصه بما يتلاءم مع احتياجاتهم المختلفة، مما قد يفتح آفاقًا جديدة للتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في قطاعات متنوعة.

اقرأ أيضًا: