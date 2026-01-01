وكالات /سما/

ميلان/سما- يسعى نادي أيه سي ميلان الإيطالي لاستقطاب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، في محاولة لتعزيز خطه الأمامي بمهاجم من الخبرة والكفاءة العالية.

وأفاد موقع تريبال فوتبول المتخصص بأن الفريق الإيطالي يشدد جهوده حاليًا في السباق نحو التوقيع مع اللاعب الدولي، في مرحلة تتسم بزيادة الاهتمام به من عدة أندية أوروبية وعالمية.

لكن المنافسة على خدمات ليفاندوفسكي لن تكون سهلة على ميلان، فعدد من الأندية الإيطالية الأخرى تسعى لضمه، وفي مقدمتها يوفنتوس، بالإضافة إلى اهتمام من أندية في أمريكا والسعودية.

تكمن الصعوبة أيضًا في فارق الراتب الكبير، حيث يتقاضى ليفاندوفسكي حاليًا 20 مليون يورو موسميًا من برشلونة، بينما سيعرض عليه ميلان 7 ملايين يورو فقط في الموسم، ما يتطلب منه تنازلًا كبيرًا في الشروط المالية.

ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، لكن إدارة النادي الكتالاني تمسكت بخيار تجديده لموسم إضافي على الأقل، الأمر الذي قد يعقد حسم ملف انتقاله.

ستحدد الأسابيع المقبلة مصير المهاجم البولندي ووجهته الجديدة على ضوء الخيارات المتاحة أمامه من أندية عديدة ومعروضات مختلفة.

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