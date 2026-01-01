وكالات /سما/

أقرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم أحقية النادي الأهلي في تقديم طلب طعن على عقوبة إيقاف حارسه محمد الشناوي 4 مباريات.

أصدرت رابطة الأندية المصرية قرارًا بإيقاف الشناوي 4 مباريات عقب واقعة اعتداء لفظي على الحكم بعد انتهاء مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، التي انتهت بتعادل بهدف لكل فريق يوم الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري الممتاز.

وأوضح مصدر متخصص في لجنة التظلمات أن موقف الأهلي قانوني بسبب أن لجنة المسابقات هي من أقرت العقوبة، وليس لجنة الانضباط، مما يخول النادي لتقديم اعتراض رسمي على القرار.

وشدد المصدر على أن الحد الأدنى للعقوبات التي تستطيع لجنة الانضباط فرضها والتي لا يحق الطعن فيها يجب أن تبلغ 6 مباريات على الأقل، الأمر الذي يفتح الباب أمام الأهلي للدفاع عن مصلحة لاعبه عبر القنوات النظامية.

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