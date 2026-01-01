وكالات /سما/

القاهرة/سما- بدأت شركات الاتصالات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري إجراءات مراجعة موسعة لبيانات خطوط الموبايل، بعد ظهور حالات تسجيل خطوط باسم مواطنين لم يكونوا يعلمون بوجودها أو لم يحتفظوا بحيازتها الفعلية.

أشارت مصادر مطلعة إلى أن المرحلة الأولى من هذه الإجراءات ستشمل ما بين 18 و20 مليون خط محمول، بهدف التحقق من توافق بيانات المسجل بها الخط مع المستخدم الفعلي له، مع خطط لمتابعة جميع الخطوط الأخرى المسجلة خلال الأشهر اللاحقة.

تستهدف شركات الاتصالات الانتهاء من فحص الخطوط التي ورد بشأنها شكاوى بحلول منتصف سبتمبر المقبل، على أن تستكمل مراجعة جميع الخطوط التابعة للمشغلين الأربعة والتأكد من مطابقة بيانات مستخدميها قبل نهاية 2026.

بدأت الشركات بإرسال رسائل نصية للعملاء الذين يستخدمون خطوطًا فعليًا لكن بيانات هذه الخطوط غير متطابقة مع المعلومات المسجلة لديها. تطالب هذه الرسائل المستخدمين بمراجعة فروع الشركة المختصة وإبرام عقد جديد باسمهم الفعلي، بموجب إجراءات أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كشفت المصادر أن المشكلة تكمن في تسجيل خطوط تحت أسماء أشخاص بينما يستخدمها آخرون فعليًا، وهي ممارسات يسعى الجهاز الرقابي إلى الحد منها لربط كل خط بمستخدمه الحقيقي.

زادت الشكاوى بعد أن بدأ المواطنون الاستعلام عن الأرقام المسجلة بأسمائهم عبر تطبيق My NTRA، فاكتشف البعض خطوطًا لم يكونوا على معرفة بها أصلًا. ترتب على ذلك تقديم طلبات لإنكار ملكية هذه الخطوط، ما استدعى من الشركات مراجعة سجلاتها.

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لتحقيق المسؤولية، بعد إجراء فحوصات وجمع أدلة حول الوقائع محل الشكاوى. أكد الجهاز أن الخطوة تندرج ضمن حماية حقوق المستخدمين وبيانات هم الشخصية، والتصدي لمخالفات قواعس تسجيل الخطوط.

فرض الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز منظومة التسجيل وآليات التحقق من هوية المستخدم الفعلي للخط. بموجب هذه الإجراءات، سيتم إلغاء الخط نهائيًا إذا لم يستكمل صاحبه إجراءات توفيق البيانات خلال المهلة المحددة.

وجه الجهاز شركات المحمول لتسريع إتاحة آليات التحقق البيومتري للمستخدمين عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات، كخطوة لمنع تكرار هذه الحالات مستقبلًا. يعمل الجهاز بالتوازي على مراجعة الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل الخطوط وتشديد أعمال المراجعة والتفتيش على المشغلين.

بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوجد في مصر 126.9 مليون شريحة محمول مفعّلة حتى نهاية مايو 2026.

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