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اقتصاد فلسطيني

خبر : الجهاز المركزي للإحصاء يطلق منصة رقمية لبيانات الاقتصاد الكلي

السبت 05 سبتمبر 2026 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

رام الله/سما- أطلق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الاثنين 17 آب/أغسطس 2026، منصة وطنية متخصصة في عرض بيانات مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني.

وتتيح المنصة الرقمية عرض كامل المؤشرات الاقتصادية الأساسية على شكل سلاسل زمنية، مع إمكانية تصنيفها حسب المنطقة (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وباستخدام الأسعار الجارية والثابتة، مما يمكّن الباحثين والمحللين من الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة.

وأشار الجهاز إلى أن المستخدمين يستطيعون عبر المنصة تحديد الأنشطة الاقتصادية الرئيسية المكونة للاقتصاد الفلسطيني، مع إمكانية بناء رسوم بيانية توضح معدلات التغير في المؤشرات وحصة كل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تمكّن المنصة مستخدميها من الاطلاع على بنود الإنفاق الرئيسية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، من بينها الاستهلاك الخاص والعام والاستثمار والواردات والصادرات، مع إمكانية تحميل كل النتائج بصيغة ملفات إكسل للمعالجة والتحليل الإضافي.

وكانت هذه المنصة نتيجة جهود الجهاز المركزي للإحصاء في توفير أدوات تساهم في تحسين سياسات صنع القرار الاقتصادي وتعزيز البحث العلمي في المجال الاقتصادي الفلسطيني.

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