وكالات /سما/

رام الله/سما- اعتبرت وزارة العمل الفلسطينية، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق الثاني عشر من آب، أن الشباب الفلسطيني يمثلون الثروة الوطنية الحقيقية، وأن الاستثمار في مهاراتهم وتوفير فرص عمل لائقة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني أكثر استدامة.

وقالت الوزارة إن الشباب يواجهون تحديات غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر وتقييد الحركة وفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلى أن معدلات البطالة بينهم في ارتفاع مستمر، ما دفع الكثيرين للبحث عن فرص هجرة خارج الوطن.

أكدت وزيرة العمل إيناس العطاري أن معالجة بطالة الشباب لا تقتصر على توفير وظائف مؤقتة، بل تتطلب بناء مسارات مستدامة تربط التعليم والتدريب بحاجات سوق العمل، وتدعم الريادة والابتكار والعمل الرقمي. وقالت إن تمكين الشباب "استثمار في صمود المجتمع الفلسطيني وقدرته على التعافي والتنمية".

وأوضحت أن وزارة العمل تنفذ استراتيجية وطنية للتشغيل للأعوام 2025–2027 تركز على تطوير التدريب المهني والتقني، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، ودعم المشاريع الريادية والصغيرة ومتناهية الصغر. وتشمل المنظومة 74 برنامجًا تدريبيًا في 14 مركز تدريب موزعة على محافظات الوطن.

أشارت الوزارة إلى تطوير منصة وطنية للريادة لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة وربطهم ببرامج دعم وتمويل وتدريب. كما تعمل على تطوير منصة تشغيل رقمية باسم JobMatch مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي لربط الباحثين عن عمل بأصحاب الشركات.

أكدت العطاري أن الوزارة توسع شراكاتها مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، مع إعطاء أولوية للشباب والخريجين والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق المهمشة. ودعت جميع الشركاء إلى الانتقال من برامج قصيرة الأجل إلى حلول تشغيل وتنمية مستدامة.

جددت الوزارة التزامها ببناء سوق عمل فلسطيني أكثر مرونة وشمولًا وعدالة، يضمن للشباب فرصًا متكافئة ويحمي حقوقهم باعتبارهم شركاء حقيقيين في بناء الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا: