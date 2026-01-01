وكالات /سما/

رام الله/سما- أعلنت السلطة الفلسطينية، الأربعاء 12 آب/أغسطس، عن تأسيس غرفة للتجارة الدولية بحضور ومشاركة رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال فعالية نظمت في مدينة رام الله بالتعاون بين اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

اعتبر مصطفى المشروع خطوة مهمة لتعزيز حضور الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية، وقال إنه يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص الفلسطيني للوصول إلى شبكات الأعمال الدولية والاستفادة من الخبرات والمعايير الدولية. وأكد أن الانفتاح على العالم يجب أن يترافق ببناء اقتصاد فلسطيني أكثر اعتمادًا على الإنتاج المحلي وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وضع رئيس الوزراء المبادرة ضمن استراتيجية حكومية أوسع تقوم على خمس مسارات متوازية: تعزيز إدارة المالية العامة، وتطويق آثار الاختلالات الاقتصادية مع الاحتلال، وترسيخ سيادة القانون وتحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية، بالإضافة إلى خارطة طريق للعمل الحكومي في قطاع غزة.

أشار مصطفى إلى أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الإنتاج المحلي ودعم المنتج الوطني من خلال مشاريع في الطاقة والتحول الرقمي والخدمات الصحية والصناعات الغذائية والإنشائية، بما يتيح مشاركة القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ والتشغيل.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدير التحديات الراهنة بينما تعمل بالتوازي على بناء اقتصاد المستقبل، قائلًا: "كل مؤسسة نطورها اليوم هي لبنة في دولة الغد، وكل تشريع نحدثه هو استثمار في المستقبل، وكل مشروع تنموي ننفذه هو جزء من صمود شعبنا واستقلال قراره".

تناول مصطفى ملف إعادة إعمار قطاع غزة قائلًا إن البرامج الحكومية تقوم على مسارات متوازية تشمل استمرار الخدمات والتخطيط للتعافي وإعادة الإعمار وحشد التمويل. وشدد على أن الإعادة يجب أن تشمل إعادة تشغيل المنشآت والأسواق وسلاسل الإنتاج وليس فقط البنية التحتية والمساكن.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية عبده حمزة إدريس أن الغرفة الجديدة توفر منصة عالمية لتعزيز حضور القطاع الخاص الفلسطيني، وتتيح الوصول إلى أدوات موثوقة للتجارة وتسوية المنازعات وبناء القدرات. وأشار إلى أن شبكة غرفة التجارة الدولية تمتد إلى أكثر من 170 دولة وتضم حوالي 45 مليون عضو.

قال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دنتون، عبر رسالة مسجلة، إن مهمة الغرفة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الشركات، مؤكدًا التزام الغرفة بدعم المؤسسات والمعايير والشراكات الدولية التي تمكّن الشركات الفلسطينية من التجارة والاستثمار وخلق فرص العمل.

حضر الفعالية الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جاكو سيليريس، الذي اعتبر إنشاء غرفة التجارة الدولية خطوة مهمة لربط القطاع الخاص الفلسطيني بشبكة عالمية وفتح بوابة دائمة أمام الشركات الفلسطينية إلى الاقتصاد العالمي في أكثر من 170 دولة.

ضمّ برنامج الفعالية عروضًا حول غرفة التجارة الدولية وخبرتها العالمية، وتعريفًا بمبادرة السوق الموحد لمنظمة التعاون الإسلامي ومبادرة PalConnect، واختتمت بجلسة للتواصل وبناء العلاقات بين المشاركين.