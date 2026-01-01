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خبر : الزمالك يواجه شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الليلة

السبت 05 سبتمبر 2026 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

القاهرة/سما- ينطلق الزمالك في رحلة البحث عن بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حين يستقبل نادي شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب دور نصف النهائي مساء اليوم الخميس.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (العاشرة بتوقيت مكة المكرمة)، وتُبث مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس المتخصصة.

يأتي اللقاء بعد فوز الفريق الأبيض على أوتوهو الكونغولي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في إجمالي ربع النهائي، بينما تخطى شباب بلوزداد فريق البورسعيدي المصري عبر نتيجة تجميعية متوازنة بهدف واحد في المجموع.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في القاهرة يوم 17 أبريل الجاري، حيث يسعى الزمالك لتأمين تأهله إلى المرحلة النهائية من البطولة القارية.

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#الزمالك #شباب بلوزداد #الكونفدرالية

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