وكالات /سما/

مدريد/سما- حقق أتلتيكو مدريد انتصاراً مهماً على ملعب كامب نو بعدما تفوق على مضيفه برشلونة بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما وضعه في وضع أفضل حسابياً للتأهل إلى الدور قبل النهائي.

أدار المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني فريقه بكفاءة عالية على أرض الفريق الكتالوني، واستطاع استغلال الفراغات الدفاعية التي ظهرت في صفوف برشلونة لتحقيق فوزه المستحق.

ومع ذلك، لا يستسلم جمهور برشلونة للأمر الواقع. الفريق الكتالوني اكتسب سمعة عريقة في قلب النتائج السلبية، حتى حين تبدو الظروف مستحيلة. وللفريق أمل قوي في استخراج معجزة خاصة في مباراة العودة على أرضه.

والأكثر إثارة للاهتمام أن مسيرة سيميوني في دوري الأبطال حملت دروساً مؤلمة عن أسعار الكبرياء والاستفزاز. قبل سنوات، في دور الـ 16 لموسم 2018/2019، قاد سيميوني فريقه للفوز 2-0 على يوفنتوس في مباراة الذهاب يوم 20 فبراير 2019 على ملعب ميتروبوليتانو، بأهداف من خيمينيز وجودين.

لكن سيميوني تجاوز الحدود بعد المباراة، حيث التقطت الكاميرات احتفالاته بطريقة استفزازية أمام الجماهير، ما أغضب لاعبي يوفنتوس، خاصة نجمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

جاءت جولة الإياب في تورينو بسيناريو معاكس تماماً. حقق يوفنتوس الانقلاب بفضل هاتريك تاريخي من رونالدو، الذي رد الصفعة على سيميوني بأسلوب قاسٍ، وتأهل الفريق الإيطالي بعد أن دفع العجرفة ثمناً غالياً.

وتعود ذكريات هذا الدرس في أذهان مشجعي برشلونة. قبل أيام، في ديربي الدوري الإسباني يوم 4 أبريل، فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1 على ميتروبوليتانو، وتم تداول مقطع فيديو يوثق استفزاز سيميوني للمدرب هانسي فليك، قائلاً له: "سيتعين عليك أن تعود إلى هنا من جديد".

يأمل مشجعو برشلونة أن يفرض سيميوني على نفسه دفع فاتورة الاستفزاز مرة أخرى، والإجابة ستأتي من مباراة الإياب المقررة للأسبوع القادم.

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