وكالات /سما/

دبي/سما- أعلن مجلس دبي الرياضي انطلاق "بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الكرة الطائرة" يوم السبت 25 أبريل 2026، في نسختها الأولى بالمنطقة. تشارك في البطولة 70 فريقًا يمثلون 25 أكاديمية ونادياً من مختلف إمارات الدولة.

تنظم البطولة بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للكرة الطائرة وشركة "سبورتس مانيا" الشريك التشغيلي. وستستمر المنافسات حتى 13 يونيو 2026، على أن تشهد أكثر من 250 مباراة في المرحلة الأولى.

تضم البطولة خمس فئات عمرية للذكور والإناث (دون 10، 12، 14، 16، و19 سنة)، وتقام على ملاعب نادي شباب الأهلي وصالة الصفا الرياضية في منطقة جميرا.

عقد مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة اجتماعًا فنيًا مع المدربين ومديري الأكاديميات المشاركة، جرى خلاله استعراض اللوائح التنظيمية واعتماد جدول المباريات والرد على استفسارات المشاركين.

قال علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي: "نعمل على بناء منظومة متكاملة لاستقطاب ورعاية اللاعبين الواعدين في مختلف الألعاب، وإطلاق هذه البطولة يعكس التزامنا بتوفير بيئة تنافسية حقيقية تمنح الناشئين فرصة لإثبات قدراتهم وصقل مهاراتهم". وأضاف أن البطولة تأتي ضمن استراتيجية المجلس لتطوير المواهب بأندية دبي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

أعرب طارق عبود، المدير الإداري في شركة "سبورتس مانيا"، عن فخره بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم البطولة، مشيرًا إلى أنها تجمع الأكاديميات الحكومية والخاصة والأندية للتنافس في مباريات رسمية تعزز مسار تطوير المواهب الناشئة.

يتقدم المشاركين في البطولة عدة أندية بينها الوصل وشباب الأهلي والنصر وحتا والذيد، إلى جانب أكاديميات متعددة منها وايلد كاتس وسنتريكس وسنترلاين ونكست جين وهيك فوليبول وسبيد سبورتس وأخرى.

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