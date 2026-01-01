وكالات /سما/

أبوظبي/سما- أشاد بسام نوفل، المدير العام لشركة Sport360 والمنظمة الرئيسية لجوائز صناعة الرياضة SPIA، بدور حكومة أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة في دعم نجاح الجوائز المتنامي منذ انطلاقها عام 2013 إلى اليوم، وذلك خلال حوار تلفزيوني على قناة الجديد.

وأرجع نوفل النجاح المستمر للفعالية إلى التعاون والدعم الحكومي اللوجستي الذي تلقته من السلطات المحلية، خاصة هذا العام في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن اختيار أبوظبي كمقر دائم للجوائز منذ عامين جاء بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة.

وشرح نوفل الأسباب التي دفعت إلى إقامة حفل جوائز صناعة الرياضة لعام 2026 بحجم ضخم، قائلًا إن الهدف كان توضيح رغبة الإمارات في الخروج من الأزمات بقوة أكبر، مؤكدًا أنها كانت أكبر نسخ الجوائز على الإطلاق رغم الصعوبات اللوجستية بسبب إغلاق المطارات وقت الحدث.

وأشار إلى أن الفكرة الأساسية للجوائز تتمحور حول تقدير جهود العاملين خلف الكواليس في صناعة الرياضة، موضحًا أن معظم الفعاليات الأخرى تكرم الرياضيين والأندية والاتحادات، بينما تركز SPIA على تكريم منظمي الأحداث الرياضية ومزودي الخدمات.

وأكد نوفل أن الجوائز لا تقتصر على الإمارات فقط، بل تشمل جميع الأحداث الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن نسخة 2026 شهدت مشاركة شركات من السعودية وقطر والبحرين، مع فوز ماراثون لبنان بجائزة قبل حوالي 5 سنوات.

وحول أرقام النسخة الأخيرة، أوضح أن الفعالية استقبلت أكثر من 500 ضيف، وتلقت 300 طلب للمنافسة على مختلف الجوائز، تأهل منها 160 طلبًا للمرحلة النهائية، معلنًا عن 26 فائزًا في 26 فئة مختلفة.

وأبرز بعض الفائزين بجوائز مميزة، منهم مجلس أبوظبي الرياضي، وفورمولا 1 أبوظبي التي نالت جائزة أفضل مقر رياضي، وبطولة الألعاب الآسيوية في البحرين، و NBA أبوظبي التي فازت بجائزة أفضل حملة إعلامية.

وأشار نوفل إلى أن الثقة التي بنتها جوائز صناعة الرياضة مع صناع الرياضة في الإقليم جاءت من خلال تراكم السنوات، مؤكدًا على دور لجنة التحكيم المكونة من 28 عضوًا من شخصيات عربية وعالمية بارزة، بينهم الأميرة نوف آل سعود من وزارة الرياضة السعودية وريتشارد سكودامور الرئيس السابق للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبدى نوفل رغبته في استمرار الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مؤكدًا أن اللجنة المنظمة تجتمع سنويًا لتقييم الفعالية والتخطيط للنسخة القادمة، مشيرًا إلى أن حكومة أبوظبي تسعى لجعل الإمارة مركزًا للرياضة عالميًا من خلال استضافة أحداث رياضية كبرى.

وفصّل نوفل خدمات شركة Sport360 الأوسع، مشيرًا إلى أن لديها فروعًا في أبوظبي ودبي والرياض، وتقدم خدمات متنوعة في المحتوى الرياضي وتنظيم الفعاليات. وأضاف أنها تتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وكأس آسيا 2027، وتنظم محتوى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم والدوري الفرنسي.

وأشار إلى أن الشركة تنظم فعاليات رياضية موجهة للشباب بالتعاون مع حكومة أبوظبي، منها دوري مدارس أبوظبي التابع لـ NBA يضم 180 مدرسة و2500 طالب وطالبة، ودوري اكتشاف المواهب في 6 رياضات مختلفة، بالإضافة إلى بطولة أكاديميات كرة السلة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.