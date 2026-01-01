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انفجارات في خارك وأنباء عن هجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية

السبت 05 سبتمبر 2026 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انفجارات في خارك وأنباء عن هجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية



وكالات /سما/

أفادت وكالة "فارس" بسماع دوي انفجارات عديدة في جزيرة خارك بالخليج، فيما تداولت وسائل إعلام أنباء حول استهداف أمريكي لناقلة نفط.

 

وذكرت الوكالة أنه تم سماع أصوات الانفجارات في الجزيرة ولكن لم تُشاهد أي آثار للدخان أو النيران في الخليج.

وأضافت أنه لم تصدر أي معلومات رسمية أو دقيقة حتى الآن حول سبب هذه الأصوات ومصدرها.

وتداولت وسائل إعلام إيرانية أنباء حول استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية راسية في الجزيرة.

وأشارت إلى أن الهجوم وقع حوالي الساعة 8:50 صباحا اليوم، حيث هاجم الجيش الأمريكي ناقلة النفط باستخدام 4 صواريخ. مضيفة أنه يجري حاليا إخلاء ناقلة النفط.

ووفقا لمصادر إيرانية محلية، فإن الناقلة التي استهدفت كانت ناقلة صغيرة. وبحسب التقارير المتداولة، لم تقع إصابات في جراء الاستهداف.

وكان قد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية شهر يوليو الماضي سلسلة من الصور على منصة "تروث سوشيال" تضمنت تهديدات مباشرة بتدمير إيران. وتُظهر إحدى الصور طائرات تهاجم جزيرة خارك وانفجارات قوية تهز الجزيرة.

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