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المكبر يتغلب على شباب الخليل في افتتاح كأس الألف شهيد

السبت 05 سبتمبر 2026 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المكبر يتغلب على شباب الخليل في افتتاح كأس الألف شهيد



القدس المحتلة/سما/

تغلب فريق جبل المكبر على فريق شباب الخليل، اليوم الجمعة، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الافتتاحي لبطولة "كأس الألف شهيد" لكرة القدم، التي انطلقت على ستاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بعد 3 سنوات من انقطاع النشاط الرياضي الكروي نتيجة حرب الإبادة التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وانطلقت البطولة بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، حيث يشارك فيها 243 ناديا.

وقبل انطلاق اللقاء صافح نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، إلى جانب رئيس اتحاد كرة القدم الفريق جبريل الرجوب، بحضور أعضاء اللجنة المركزية عدنان غيث وزكريا الزبيدي، ومدير عام جهاز الشرطة اللواء علام السقا، لاعبي الجانبين.

وفي تفاصيل لقاء المكبر وشباب الخليل، أنهى المكبر الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما محمد عبيد في الدقيقة 27 وقبل نهاية الشوط بقليل، ثم عزز موسى سليم من تقدم الفريق بالهدف الثالث في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، وعاد الشباب وقلص الفارق في الدقيقة 68 من علامة الجزاء عبر شاهر الطويل الذي سجل الهدف الثاني لفريقه ومن علامة الجزاء كذلك في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وفي قطاع غزة، افتتحت البطولة بلقاء الجارين خدمات رفح وشباب رفح على ملعب دير البلح الخماسي وسط القطاع، وذلك بسبب تدمير وتخريب الاحتلال الإسرائيلي لملاعب القطاع، واستخدامها مراكز للاعتقال والتحقيق، وتحويل جزء آخر منها كمراكو إيواء للنازحين.

وفي لقاء افتتاح البطولة في الشتات، فاز الأنصار على النهضة بثنائية نظيفة، في لقاء استضافه ملعب الشهيد أبو جهاد الوزير في مخيم عين الحلوة.

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