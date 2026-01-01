نائب الرئيس يشارك في انطلاق النشاطات الرياضية الكروية في فلسطين

رام الله/ سما:

شارك نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، امس الجمعة، في انطلاق النشاطات الرياضية الكروية في فلسطين، وذلك بإطلاق بطولة كأس الألف شهيد، إلى جانب رئيس اتحاد كرة القدم الفريق جبريل الرجوب، وبحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح عدنان غيث وزكريا الزبيدي، ومدير عام جهاز الشرطة اللواء علام السقا.

كما افتتح الشيخ والرجوب النصب التذكاري لشهداء الحركة الرياضية أمام مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بلدة الرام.

ويأتي افتتاح النصب تخليدا لذكرى 1014 شهيدا من أبناء الحركة الشبابية والرياضية والكشفية، الذين ارتقوا خلال حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا.

هذا النصب سيبقى شاهدا على تضحيات شهدائنا، وتجسيدا لوفائنا لهم، ورسالة بأن أسماءهم وذكراهم ستبقى حاضرة في وجداننا وملاعبنا، وأن مسيرتهم ستظل مصدر قوة وإلهام للأجيال المقبلة.