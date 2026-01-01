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تقديرات أمريكية: إيران تستعد لصراع طويل الأمد وتبحث خيارات التصعيد

السبت 05 سبتمبر 2026 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات أمريكية: إيران تستعد لصراع طويل الأمد وتبحث خيارات التصعيد



وكالات /سما/

اشارت تقارير استخباراتية أمريكية حديثة، إلى أن إيران قد ازدادت ثقتها بقدرتها على مهاجمة أهداف في الشرق الأوسط، ويبدو أنها عازمة الآن على مواصلة المواجهة لأشهر، على الأقل حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر، بهدف ردع واشنطن.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين اطلعوا على التقييم الاستخباراتي، أن إيران خرجت من أشهر من الحرب المتقطعة مع الولايات المتحدة بخبرة أكبر في التعامل مع العمليات العسكرية، وتعتقد أنها باتت أكثر قدرة على الاستمرار في المواجهة.

وافادت التقارير الاستخباراتية، وفقاً لأشخاص اطلعوا عليها، تشير إلى أن الحكومة الإيرانية ربما تدرس تصعيداً كبيراً.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون للصحيفة، إن التقارير التي اطلعوا عليها تشير إلى أن التوصل إلى اتفاق ينهي حرب إيران بشكل كامل سيكون أمراً صعباً، في ظل غياب مؤشرات تُذكر على استعداد إيران لإبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة، فيما يرى بعض المسؤولين أن طهران قد تستفيد من التداعيات السياسية للحرب التي يواجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبيل انتخابات التجديد النصفي.

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