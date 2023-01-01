غزة : شهداء وجرحى والاحتلال يواصل خروقاته في مختلف مناطق القطاع

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 332 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد مواطن واحد واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن فادي علي العبادلة بإطلاق النار عليه من قبل مليشيات الاحتلال الذي غطى تقدمها بالطيران.

ونعت السرايا الشهيد فادي علي سعيد العبادلة أحد مجاهدي سرايا القدس في كتيبة القرارة بلواء خانيونس.

وحسب مصادر فلسطينية فقد اصيب ثلاثة مواطنين ايضا بينهم شقيق الشهيد

واصيب اسير محرر بجراح خطيرة في محاولة اغتيال بخان يونس.

وفجر اليوم وصل مجمع الشفاء اصابة لطفل في القدم بطلق ناري من منطقة السودانية.

واستمر إطلاق النار بشكل مكثف صوب الاحياء الشرقية لمدينة غزة.

ويحلق طيران الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في الأجزاء الغربية من القطاع ضمن جهد استخباري اسرائيلي متواصل.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1334 شهيدا، إضافة إلى 4429 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 815 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73470 شهيدا، و174550 مصابا.