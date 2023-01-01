  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : شهداء وجرحى والاحتلال يواصل خروقاته في مختلف مناطق القطاع

السبت 05 سبتمبر 2026 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : شهداء وجرحى والاحتلال يواصل خروقاته في مختلف مناطق القطاع



غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 332 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد مواطن واحد واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن فادي علي العبادلة بإطلاق النار عليه من قبل مليشيات الاحتلال الذي غطى تقدمها بالطيران.

ونعت السرايا الشهيد فادي علي سعيد العبادلة أحد مجاهدي سرايا القدس في كتيبة القرارة بلواء خانيونس.

وحسب مصادر فلسطينية فقد اصيب ثلاثة مواطنين ايضا بينهم شقيق الشهيد

واصيب اسير محرر بجراح خطيرة في محاولة اغتيال بخان يونس.

وفجر اليوم وصل مجمع الشفاء اصابة لطفل في القدم بطلق ناري من منطقة السودانية.

واستمر إطلاق النار بشكل مكثف صوب الاحياء الشرقية لمدينة غزة.

ويحلق طيران الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في الأجزاء الغربية من القطاع ضمن جهد استخباري اسرائيلي متواصل.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1334 شهيدا، إضافة إلى 4429 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 815 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73470 شهيدا، و174550 مصابا.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يكشف تفاصيل خطيرة عن عملية اختطاف معين العرابيد في غزة ..

رؤية آيزنكوت لإسرائيل ما بعد نتنياهو.. مقاربة جديدة من إيران إلى غزة والعلاقة مع السلطة الفلسطينية

بعد 33 عاماً من الفضيحة.. مستشارة نتنياهو السابقة تكسر صمتها وتروي أسرار العلاقة التي هزّت إسرائيل

فجر دامٍ في القرارة.. «سرايا القدس» تعلن إحباط عملية اختطاف واستشهاد أحد مقاتليها

أبوظبي: عفو رئاسي عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي وتنفيذ الإجراءات اللازمة

هآرتس: حسابات نتنياهو والانتخابات تدفع اتفاق غزة إلى طريق مسدود

معركة على خزينة غزة.. الكونغرس يشكك في "مجلس السلام" ويطالب بكشف الأسرار المالية

الأخبار الرئيسية

تقديرات أمريكية: إيران تستعد لصراع طويل الأمد وتبحث خيارات التصعيد

رؤية آيزنكوت لإسرائيل ما بعد نتنياهو.. مقاربة جديدة من إيران إلى غزة والعلاقة مع السلطة الفلسطينية

IMG_6604

الإعلام العبري يكشف تفاصيل خطيرة عن عملية اختطاف معين العرابيد في غزة ..

هاجس "7 أكتوبر" يعود.. أغلبية الإسرائيليين تستعد لاحتمال عودة الحرب مجدداً مع إيران

معركة على خزينة غزة.. الكونغرس يشكك في "مجلس السلام" ويطالب بكشف الأسرار المالية