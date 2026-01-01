  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء صيفية وارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

السبت 05 سبتمبر 2026 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صيفية وارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صيفياً عادياً غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفاً في المرتفعات الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو صيفياً عادياً غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يكشف تفاصيل خطيرة عن عملية اختطاف معين العرابيد في غزة ..

رؤية آيزنكوت لإسرائيل ما بعد نتنياهو.. مقاربة جديدة من إيران إلى غزة والعلاقة مع السلطة الفلسطينية

بعد 33 عاماً من الفضيحة.. مستشارة نتنياهو السابقة تكسر صمتها وتروي أسرار العلاقة التي هزّت إسرائيل

فجر دامٍ في القرارة.. «سرايا القدس» تعلن إحباط عملية اختطاف واستشهاد أحد مقاتليها

أبوظبي: عفو رئاسي عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي وتنفيذ الإجراءات اللازمة

هآرتس: حسابات نتنياهو والانتخابات تدفع اتفاق غزة إلى طريق مسدود

معركة على خزينة غزة.. الكونغرس يشكك في "مجلس السلام" ويطالب بكشف الأسرار المالية

الأخبار الرئيسية

تقديرات أمريكية: إيران تستعد لصراع طويل الأمد وتبحث خيارات التصعيد

رؤية آيزنكوت لإسرائيل ما بعد نتنياهو.. مقاربة جديدة من إيران إلى غزة والعلاقة مع السلطة الفلسطينية

IMG_6604

الإعلام العبري يكشف تفاصيل خطيرة عن عملية اختطاف معين العرابيد في غزة ..

هاجس "7 أكتوبر" يعود.. أغلبية الإسرائيليين تستعد لاحتمال عودة الحرب مجدداً مع إيران

معركة على خزينة غزة.. الكونغرس يشكك في "مجلس السلام" ويطالب بكشف الأسرار المالية