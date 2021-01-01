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انتقالات صيفية

خبر : مصطفى محمد ينضم إلى قونية سبور التركي من نانت الفرنسي

السبت 05 سبتمبر 2026 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى محمد ينضم إلى قونية سبور التركي من نانت الفرنسي



وكالات /سما/

انتقل المهاجم المصري مصطفى محمد إلى نادي قونية سبور بالدوري التركي قادماً من نانت الفرنسي بعقد يمتد لثلاثة مواسم. أعلن النادي التركي الثلاثاء عن ضم الدولي المصري البالغ من العمر 28 عاماً عبر منصة "إكس".

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص، بلغت قيمة الصفقة 750 ألف يورو. يرتدي محمد قميص فريقه الجديد برقم 42، وسيحاول الإسهام في تطلعات الناديالتركي في الموسم الجديد.

غادر محمد نانت بعد موسم صعب شهد غيابه عن معظم فترة الإعداد للموسم الحالي بسبب انقطاعه عن التدريبات في البداية. وقبل رحيله شارك مع الفريق الفرنسي في 24 مباراة موسم 2025/2026 وسجل 4 أهداف. كما هبط نادي نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

لا يخوض محمد الموسم الجاري مع منتخب مصر بعد استبعاده من التشكيلة الوطنية المحددة لكأس العالم 2026. وكان محمد قد احترف سابقاً مع نادي غلطة سراي التركي بين عامي 2021 و2022.

يسير محمد على خطى مواطنه محمد صلاح، الذي انضم إلى نادي طرابزون سبور التركي في بداية الموسم الجاري. وقبل انتقاله الخارجي، لعب محمد مع عدة أندية مصرية منها الداخلية والزمالك وطنطا وطلائع الجيش.

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