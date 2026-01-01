  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الأهلي المصري

خبر : شوبير يمدد عقده مع الأهلي حتى 2029

السبت 05 سبتمبر 2026 07:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شوبير يمدد عقده مع الأهلي حتى 2029



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن النادي الأهلي المصري تمديد عقد حارس مرماه مصطفى شوبير ليستمر حتى نهاية عام 2029، وذلك عقب توقيعه على الاتفاقية جديدة الثلاثاء. وأنهى عصام سراج، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي، جميع الإجراءات الإدارية والمالية للتمديد بالتنسيق مع وائل جمعة، مدير الكرة.

عبّر شوبير، البالغ من العمر 26 عامًا، عن سعادته بتجديد فترة ارتباطه بالمارد الأحمر، مؤكدًا التزامه برفع أداؤه خلال السنوات المقبلة. وبات اللاعب رابع محترف يمدد عقده مع النادي مؤخرًا، بعد إمام عاشور ومروان عطية وعمر سيد معوض.

خاض شوبير 72 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات المحلية والإفريقية، حيث استعاد النظيفة في شباكه 39 مرة واستقبل 46 هدفًا. وحقق مع فريقه ألقاب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري.

برز أداء شوبير بقوة خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث قاد حارس المرمى منتخب مصر نحو دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخ المنتخب، قبل أن يُودّع البطولة بخسارة 2-3 أمام الأرجنتين. وتصدى خلال البطولة لركلتي جزاء: الأولى للاعب الإيراني مهدي طارمي في دور المجموعات، والثانية لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي في دور الستة عشر.

صعد شوبير للفريق الأول بالأهلي خلال موسم 2019-2020، بعد تدرجه عبر الفئات العمرية بالنادي، ليصبح من أبرز حراس مرمى الكرة المصرية في الوقت الحالي.

اقرأ أيضًا:

#مصطفى شوبير #النادي الأهلي المصري #كرة القدم #حراس المرمى #التعاقدات #الدوري المصري #كأس العالم 2026 #منتخب مصر #المسابقات الإفريقية #الرياضة المصرية

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يكشف تفاصيل خطيرة عن عملية اختطاف معين العرابيد في غزة ..

رؤية آيزنكوت لإسرائيل ما بعد نتنياهو.. مقاربة جديدة من إيران إلى غزة والعلاقة مع السلطة الفلسطينية

بعد اختطاف معين العرابيد.. «حماس» في سباق مع الزمن لإخفاء الأسرار وإعادة رسم خريطتها الأمنية

بعد 33 عاماً من الفضيحة.. مستشارة نتنياهو السابقة تكسر صمتها وتروي أسرار العلاقة التي هزّت إسرائيل

فجر دامٍ في القرارة.. «سرايا القدس» تعلن إحباط عملية اختطاف واستشهاد أحد مقاتليها

أبوظبي: عفو رئاسي عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي وتنفيذ الإجراءات اللازمة

هآرتس: حسابات نتنياهو والانتخابات تدفع اتفاق غزة إلى طريق مسدود

الأخبار الرئيسية

رؤية آيزنكوت لإسرائيل ما بعد نتنياهو.. مقاربة جديدة من إيران إلى غزة والعلاقة مع السلطة الفلسطينية

IMG_6604

الإعلام العبري يكشف تفاصيل خطيرة عن عملية اختطاف معين العرابيد في غزة ..

هاجس "7 أكتوبر" يعود.. أغلبية الإسرائيليين تستعد لاحتمال عودة الحرب مجدداً مع إيران

معركة على خزينة غزة.. الكونغرس يشكك في "مجلس السلام" ويطالب بكشف الأسرار المالية

تصريحات تهز واشنطن.. عبد الرحمن السيد يدعو لتوقيف نتنياهو فور دخوله الولايات المتحدة