شوبير يمدد عقده مع الأهلي حتى 2029

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن النادي الأهلي المصري تمديد عقد حارس مرماه مصطفى شوبير ليستمر حتى نهاية عام 2029، وذلك عقب توقيعه على الاتفاقية جديدة الثلاثاء. وأنهى عصام سراج، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي، جميع الإجراءات الإدارية والمالية للتمديد بالتنسيق مع وائل جمعة، مدير الكرة.

عبّر شوبير، البالغ من العمر 26 عامًا، عن سعادته بتجديد فترة ارتباطه بالمارد الأحمر، مؤكدًا التزامه برفع أداؤه خلال السنوات المقبلة. وبات اللاعب رابع محترف يمدد عقده مع النادي مؤخرًا، بعد إمام عاشور ومروان عطية وعمر سيد معوض.

خاض شوبير 72 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات المحلية والإفريقية، حيث استعاد النظيفة في شباكه 39 مرة واستقبل 46 هدفًا. وحقق مع فريقه ألقاب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري.

برز أداء شوبير بقوة خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث قاد حارس المرمى منتخب مصر نحو دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخ المنتخب، قبل أن يُودّع البطولة بخسارة 2-3 أمام الأرجنتين. وتصدى خلال البطولة لركلتي جزاء: الأولى للاعب الإيراني مهدي طارمي في دور المجموعات، والثانية لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي في دور الستة عشر.

صعد شوبير للفريق الأول بالأهلي خلال موسم 2019-2020، بعد تدرجه عبر الفئات العمرية بالنادي، ليصبح من أبرز حراس مرمى الكرة المصرية في الوقت الحالي.

اقرأ أيضًا: