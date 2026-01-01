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خبر : فولتيماده ينضم إلى يوفنتوس معاراً من نيوكاسل

السبت 05 سبتمبر 2026 04:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فولتيماده ينضم إلى يوفنتوس معاراً من نيوكاسل



وكالات /سما/

تورينو/سما- أعلن نادي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم 36 مرة، الثلاثاء، ضم المهاجم الألماني نيك فولتيماده من نيوكاسل الإنجليزي على سبيل الإعارة موسماً واحداً حتى 30 يونيو 2027.

أعلن فريق «السيدة العجوز» عن الصفقة عبر موقعه الإلكتروني ومنصة «إكس»، قائلاً: «ينضم لاعب جديد إلى التشكيلة المتاحة للمدرب لوتشانو سباليتي هذا الموسم. انتقل نيك فولتيماده من نيوكاسل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2027. أهلاً بك في يوفنتوس، نراك في الملعب».

يأمل يوفنتوس أن يجد مع فولتيماده والمهاجم الفرنسي الجديد راندال كولو مواني حلاً لمشاكله الهجومية، خاصة بعد رحيل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش إلى بشيكتاش التركي وانتقال الكندي جوناثان ديفيد إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

انضم فولتيماده إلى نيوكاسل قادماً من شتوتغارت الألماني في بداية الموسم الماضي بمبلغ 75 مليون يورو. وأحرز مع فريقه السابق 11 هدفاً وقدّم 6 تمريرات حاسمة في 53 مباراة عبر المسابقات كافة، ولم يرقَ إلى مستوى التوقعات المعقودة عليه.

قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، قضى فولتيماده موسماً واحداً مع شتوتغارت سجّل خلاله 18 هدفاً وقدّم 3 تمريرات حاسمة في 36 مباراة بمختلف المسابقات، وساهم في تتويج الفريق بكأس ألمانيا. وللاعب الدولي الألماني (12 مباراة دولية و4 أهداف) خبرة في المستوى الأوروبي العالي.

بدأ يوفنتوس موسمه الحالي بنتائج إيجابية في الدوري الإيطالي، حيث فاز على فروزينوني بهدف في المرحلة الأولى وانتصر على بارما برباعية في المرحلة الثانية الأحد. وسجل ثلاثة من هذه الأهداف المدافع البرازيلي بريمر والجناح الأرجنتيني نيكولاس غونزاليز ولاعب الوسط الهولندي تون كوبماينرز.

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