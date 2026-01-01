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الإعلام العبري يكشف تفاصيل خطيرة عن عملية اختطاف معين العرابيد في غزة ..

الجمعة 04 سبتمبر 2026 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري يكشف تفاصيل خطيرة عن عملية اختطاف معين العرابيد في غزة ..



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر عبرية عن ان عملية اختطاف المسؤول الكبير في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس معين العرابيد نُفذت بعد تحضيرات استمرت نحو شهرين، حيث تنكر عناصر أمن إسرائيليون، يُعتقد أنهم تابعون لجهاز الشاباك، في هيئة عاملين ضمن منظمة إغاثة دولية، وأنشأوا مشاريع إنسانية صغيرة في المنطقة، شملت أكشاكًا لبيع الخضروات والمشروبات.

وأشارت هيئة البث الرسمية العبرية إلى أن فلسطينيين من قطاع غزة تولوا إدارة تلك المشاريع دون معرفتهم بالجهة التي تقف خلفها، كما شاركت نساء في بيع الخضروات التي كان يوفرها عناصر متخفون بصفة موظفي إغاثة.

وأضافت أن القائمين على العملية طلبوا لاحقًا من بعض المشاركين مراقبة تحركات عدد من الأشخاص، كان العرابيد من بينهم، موضحة أن المتعاونين من غزة لم يدركوا طبيعة المهمة إلا بعد تنفيذ العملية وإعلان اعتقاله.

ووفق الرواية ذاتها، استبدل عناصر الشاباك العاملين في الأكشاك قبل يوم من التنفيذ، وأخفوا أسلحتهم داخل البسطات، قبل أن يشاركوا بشكل مباشر في العملية ثم يغادروا المكان عقب انتهائها.

كما ذكرت المصادر أن العناصر المتخفية نفذت جولات استطلاعية في المنطقة خلال الأيام السابقة للعملية، مستعينة ببعض السكان المحليين للتعرف على طبيعة المنطقة ومسارات الحركة فيها.

وأكد فلسطينيون خضعوا للتحقيق بعد الحادثة أنهم لم يكونوا على علم بالخطة أو بالجهة التي كانت تدير تلك الأنشطة.

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