هاجس "7 أكتوبر" يعود.. أغلبية الإسرائيليين تستعد لاحتمال عودة الحرب مجدداً مع إيران

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة معاريف في استطلاع للرأي أن 55% من الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وإيران خلال المستقبل القريب.

وبالتزامن، تقدر إسرائيل أن إيران قد تستعد لشن هجوم واسع ومنسق على عدة جبهات في وقت واحد، في سيناريو وصفته التقديرات بأنه قد يشبه، من حيث المفاجأة والتنسيق، أحداث السابع من أكتوبر.

ووفق التقديرات الإسرائيلية، قد تسعى طهران إلى دمج حزب الله في لبنان، وحماس، والحوثيين في اليمن، ومليشيات موالية لها في العراق ضمن حملة واحدة ضد إسرائيل.

وفي تصريح لافت، قال مصدر عسكري إسرائيلي إن على إسرائيل أن تتذكر أن الاتحاد السوفياتي لم ينهَر بسبب الحرب، بل بسبب الانهيار الاقتصادي، معتبرًا أن ما وصفه بالتدهور الاقتصادي في إيران عامل يجب أخذه بالحسبان.

وأضاف المصدر أنه إذا نشأ تهديد وجودي حقيقي لإسرائيل، فعلى الجيش التحرك ضد إيران للقضاء على التهديد حتى في غياب الشرعية الدولية.