تقرير : واشنطن تسعى لاتفاق شامل مع إيران يشمل النووي ومضيق هرمز

وكالات / سما/

كشفت صحيفة فايننشال تايمز نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسعى إلى التوصل إلى اتفاق جديد وأكثر شمولًا مع إيران، لا يقتصر على الملف النووي، بل يشمل أيضًا مضيق هرمز.

وبحسب المصادر، أبلغت واشنطن الوسطاء أنها تريد ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة، بصرف النظر عن نتائج التفاهمات بين طهران وسلطنة عُمان.

وأضافت الصحيفة أن وسطاء يعملون حاليًا على وضع إطار لمفاوضات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد.

وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه التوترات بين واشنطن وطهران مرتفعة، فيما يمثل مضيق هرمز ورقة ضغط رئيسية بسبب أهميته لحركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.