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إيران تهدد بعمليات هجومية استباقية..

الجمعة 04 سبتمبر 2026 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تهدد بعمليات هجومية استباقية..



طهران /وكالات /

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، اليوم الجمعة، إن القوات الإيرانية ستنفذ عمليات استباقية كلما شعرت بوجود تهديد، مؤكدًا أن ذلك سيكون، وفق قوله، «في إطار القانون الدولي».

وتأتي التصريحات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، وبعد تصريحات إيرانية سابقة أكدت الانتقال من المواقف الدفاعية إلى إجراءات أكثر هجومية بهدف ما وصفته طهران بـ«الردع الكامل».

وتحمل التصريحات رسالة واضحة بأن طهران لا تريد انتظار تعرضها لهجوم، بل تقول إنها قد تتحرك مسبقًا إذا اعتبرت أن هناك تهديدًا وشيكًا لأمنها.

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