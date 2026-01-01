تصريحات تهز واشنطن.. عبد الرحمن السيد يدعو لتوقيف نتنياهو فور دخوله الولايات المتحدة

القدس المحتلة/سما/

دعا عبد الرحمن السيد، المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان، إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فور دخوله الأراضي الأمريكية، واصفًا إياه بأنه "مجرم حرب".

وخلال مقابلة صحفية تناولت ملف العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، أشار السيد إلى الزيارة المرتقبة لنتنياهو إلى مدينة نيويورك الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه يرى ضرورة توقيفه بمجرد وصوله إلى الولايات المتحدة. وقال: "إنه مجرم حرب مدان، وهذا ما ينبغي أن يحدث عندما يأتي مجرمو الحرب إلى بلادنا".

وربط المرشح الديمقراطي موقفه بالنقاش الدائر حول أولويات الإنفاق الحكومي الأمريكي، متسائلًا عن جدوى تخصيص مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لدعم الجيش الإسرائيلي، في وقت تواجه فيه مدن أمريكية، مثل ديترويت، تحديات كبيرة في تمويل الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

وأضاف أن الولايات المتحدة ينبغي أن تركز على استثمار مواردها المالية داخل البلاد، من خلال تحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية، بدلًا من توجيه هذه الأموال إلى صراعات خارجية. وأكد أن هذه الرؤية تمثل أحد المحاور الأساسية في حملته الانتخابية لتمثيل ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ.

وشدد السيد على أهمية توفير مدارس جيدة للأطفال وخدمات صحية مناسبة وفرص تنموية أفضل لسكان الولاية، معتبرًا أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي تمثل خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف.

وفي ختام حديثه، انتقد الإنفاق الأمريكي على الحروب والنزاعات الخارجية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك فرصًا أفضل لاستثمار مواردها في خدمة مواطنيها وتعزيز التنمية الداخلية.