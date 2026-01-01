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أبوظبي: عفو رئاسي عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي وتنفيذ الإجراءات اللازمة

الجمعة 04 سبتمبر 2026 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبوظبي: عفو رئاسي عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي وتنفيذ الإجراءات اللازمة



ابو ظبي /وام/

أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الجمعة 4 سبتمبر/أيلول 2026، صدور عفو من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وذلك بعد أيام من صدور حكم قضائي بحقه في قضية متعلقة بجرائم إلكترونية.

وبحسب ما أوردته الوكالة الرسمية، فإن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة الجرائم الإلكترونية، كانت قد أصدرت في 27 أغسطس/آب 2026 حكماً بإدانة القرضاوي في التهم المسندة إليه، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب تغريمه مبلغ 200 ألف درهم إماراتي.

وأكدت "وام" أن العفو الرئاسي صدر اليوم، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بملابسات القرار أو ترتيبات تنفيذه.

ويأتي العفو في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الدولة، والتي تخوله إصدار قرارات بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة.

ولم تتضمن الوكالة الرسمية معلومات إضافية بشأن الأسباب أو الاعتبارات التي استند إليها قرار العفو، كما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من عبد الرحمن يوسف القرضاوي أو ممثليه القانونيين بشأن القرار.

ويُعد عبد الرحمن يوسف القرضاوي شخصية معروفة في الأوساط الثقافية والإعلامية العربية، وقد شغل اسمه حيزاً من التغطية الإعلامية خلال الفترة الماضية على خلفية القضية التي نظرتها المحاكم الإماراتية، قبل أن يُعلن اليوم عن صدور العفو الرئاسي بحقه وإنهاء الإجراءات المرتبطة بالحكم الصادر ضده.

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