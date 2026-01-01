  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القصف وإطلاق النار يتواصلان.. شهيدان في قطاع غزة

الجمعة 04 سبتمبر 2026 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
القصف وإطلاق النار يتواصلان.. شهيدان في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ330 على التوالي، وسط استمرار القصف وإطلاق النار وتشديد الحصار، ما يؤدي إلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى بين المدنيين.

ومنذ فجر اليوم الجمعة، سجّلت تسعة خروقات للهدنة الموقعة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية، شملت عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، وأسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم سيدة، في مناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس، قبيل صلاة ظهر الجمعة.

كما أُصيبت سيدة بعد إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية قنابل في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي سياق متصل، استشهد المواطن فادي العبادلة برصاص قوات الاحتلال في بلدة القرارة شمال خان يونس، فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلة، بنيران الاحتلال في مدينة حمد شمال غربي المدينة.

وخلال ساعات الصباح، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس، سُمع دويها في المحافظة الوسطى.

وشهدت المناطق الجنوبية من خان يونس إطلاق نار مكثفاً من دبابات الاحتلال، بالتزامن مع تحركات نشطة للآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط دوار بني سهيلا، ترافقت مع إطلاق قذائف متفجرة ودخانية ونيران كثيفة ومتواصلة.

وفي مدينة غزة، تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال، فيما ألقت طائرة مسيّرة من طراز "كواد كابتر" قنابل متفجرة شرق مفترق السنافور، قرب شارع الحية في حي التفاح شرقي المدينة.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 31 يوليو/تموز 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة.

وكان أربعة فلسطينيين، بينهم اثنان متأثران بجراحهما، قد استشهدوا أمس الخميس، فيما أصيب آخرون جراء 18 خرقاً إسرائيلياً للهدنة في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

“خطة صادمة” يُجهزها المتطرف بن غفير لسكان غزة.. تطهير عرقي وتهجير قسري ومن تبقى سيموت

نموذج "زكريا زبيدي" المُهجن .. د. محمود الفروخ

نتنياهو: إسقاط النظام الإيراني بات قريباً.. ومعارضوه يتهمونه بتوظيف الملف انتخابياً

سامسونج تختبر Galaxy S27 Ultra بمعالج Exynos 2700 في نقلة جديدة

تهديد بالدمار الشامل.. كاتس يحذر إيران من تجاوز الخطوط الحمراء

ترامب يثني على مساعي دمشق لتحويل موقعها إلى بديل استراتيجي لمضيق هرمز

استطلاع «معاريف»: نتنياهو يزداد قوة وخصومه يفقدون الزخم

الأخبار الرئيسية

هآرتس: حسابات نتنياهو والانتخابات تدفع اتفاق غزة إلى طريق مسدود

على غرار نموذج لبنان.. إسرائيل تدرس نشر قوات دولية خارج الخط الأصفر" في قطاع غزة

54c71306-6184-41c4-8272-3fcc74e220de

فجر دامٍ في القرارة.. «سرايا القدس» تعلن إحباط عملية اختطاف واستشهاد أحد مقاتليها

IMG_6589

بعد اختطاف معين العرابيد.. «حماس» في سباق مع الزمن لإخفاء الأسرار وإعادة رسم خريطتها الأمنية

استطلاع «معاريف»: نتنياهو يزداد قوة وخصومه يفقدون الزخم