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فجر دامٍ في القرارة.. «سرايا القدس» تعلن إحباط عملية اختطاف واستشهاد أحد مقاتليها

الجمعة 04 سبتمبر 2026 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فجر دامٍ في القرارة.. «سرايا القدس» تعلن إحباط عملية اختطاف واستشهاد أحد مقاتليها



غزة/سما/

أعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن قوة وصفتها بـ«العميلة» مدعومة بطائرات إسرائيلية مُسيّرة حاولت، فجر الجمعة، اختطاف أحد عناصرها في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت السرايا، في بيان مقتضب، إن القوة المتوغلة تقدمت نحو شارع الجميزة في منطقة القرارة عند الساعة الثالثة والنصف فجراً، إلا أن مقاتليها تمكنوا من كشف العملية والتصدي لها.

وأضافت أن اشتباكات اندلعت في محيط المكان باستخدام القنابل والأسلحة المتوسطة من مسافة قريبة، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوة المهاجمة، وفق ما جاء في البيان.

وأوضحت السرايا أن طائرات إسرائيلية مُسيّرة تدخلت لتأمين انسحاب القوة من المنطقة، مدعيةً أن عناصر من القوة المشاركة في العملية أطلقوا النار على المقاتل المختطف فادي علي سعيد العبادلة، قبل أن يتركوه في موقع الحدث وينسحبوا مع مصابيهم وقتلاهم.

ونعت «سرايا القدس» العبادلة، وقالت إنه أحد عناصرها في كتيبة القرارة التابعة للواء خان يونس.

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