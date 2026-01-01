استطلاع «معاريف»: نتنياهو يزداد قوة وخصومه يفقدون الزخم

القدس المحتلة/سما/

بدأ التقارب بين بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيجلين بإعادة تشكيل خريطة التكتلات السياسية في إسرائيل، بالتزامن مع احتدام المنافسة بين بنيامين نتنياهو وغادي إيزنكوت ونفتالي بينيت على رئاسة الحكومة.

وأظهر استطلاع لصحيفة معاريف نُشر صباح اليوم، ارتفاع قوة ائتلاف نتنياهو إلى 51 مقعداً، للمرة الأولى منذ مايو/أيار، مقابل تراجع أحزاب المعارضة إلى 57 مقعداً، والأحزاب العربية إلى 12 مقعداً.

هذا يعني أن كتلة أحزاب المعارضة الصهيونية تنقصها أربعة مقاعد فقط لتحقيق أغلبية 61 مقعدًا، ومن المستبعد جدًا تشكيل حكومة بديلة دون حزب آخر.

مع ذلك، لا تزال الصهيونية الدينية وحزب شعب إسرائيل يواجهان خطر عدم تجاوز نسبة الحسم ما قد يغير المشهد.

أظهر الاستطلاع أيضاً أن الفجوة بين غادي آيزنكوت وبنيامين نتنياهو بشأن مدى ملاءمتهما لمنصب رئيس الوزراء تتقلص هذا الأسبوع أيضاً: إذ حصل آيزنكوت على نسبة تأييد بلغت 48%، مقابل 39% لنتنياهو.

توزيع المقاعد في الاستطلاع: يشهار! 23، الليكود 20، معًا 15، الديمقراطيون 10، يسرائيل بيتينو 9، عوتسما يهوديت 8، اليهودية التوراتية المتحدة 7، اتحاد حداش-تعل-بلد 7، شاس 7، الموحده 5، الصهيونية الدينية وزيهوت 5، أماخ يسرائيل 4.

وأظهر الاستطلاع أن غالبية الإسرائيليين (55%) يخشون نشوب حرب أخرى بين إسرائيل وإيران في المستقبل القريب.