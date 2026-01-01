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عبد العاطي: الأمن المائي قضية وجودية لـ110 ملايين مصري..

الجمعة 04 سبتمبر 2026 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عبد العاطي: الأمن المائي قضية وجودية لـ110 ملايين مصري..



القاهرة /وكالات /

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن ملف المياه يمثل أولوية وجودية لمصر وشعبها البالغ عددهم أكثر من 110 ملايين نسمة، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار بالدول الأخرى ورفض الإجراءات الأحادية.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عقب مباحثاتهما في القاهرة الخميس، أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى دعم شركائها وأصدقائها لجهودها الرامية إلى تعزيز أمنها المائي.

كما دان وزير الخارجية المصري استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكداً وجود توافق مصري - إيطالي بشأن أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز استقرارها.

وأشار عبد العاطي إلى أنه ناقش مع نظيره الإيطالي عدداً من القضايا الإقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها مدخلاً لخفض التوترات في المنطقة.

وأعرب عن تقدير القاهرة للدور الإيطالي في دعم الجهود الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى وجود توافق بين البلدين حيال العديد من الملفات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة الليبية.

وأكد أن انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية - الإيطالية يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، لما توفره من إطار مؤسسي لتعزيز التعاون ومتابعة تنفيذ التفاهمات المشتركة وتحويلها إلى مشروعات عملية على أرض الواقع.

وشدد عبد العاطي على أن مصر تنظر إلى إيطاليا باعتبارها شريكاً استراتيجياً وموثوقاً في منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى أن أكثر من 1300 شركة إيطالية تعمل حالياً في السوق المصرية عبر قطاعات متنوعة.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإيطالي بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، معلناً استعداد بلاده لاستقبال المزيد من العمالة المصرية الماهرة.

كما جدد تاياني رفض بلاده لأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، مؤكداً أن تحقيق حل الدولتين يظل السبيل الأمثل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزير الإيطالي دعم روما للمبادرات المصرية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، مشدداً على أن قضية المياه تمثل أولوية بالغة الأهمية بالنسبة لمصر.

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