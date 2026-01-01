ارتفاع أسعار النفط والذهب في التعاملات العالمية

رام الله/سما/

ارتفعت أسعار النفط والذهب في التعاملات العالمية، الليلة الماضية، مع تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة (1.1%) إلى نحو (96.70) دولارًا للبرميل، بعدما لامست (97.60) دولارًا خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى لها في ستة أسابيع.

واستفادت أسعار النفط من ارتفاع علاوة المخاطر المرتبطة بالإمدادات، فيما تلقى الذهب دعمًا من ضعف الدولار وانحسار توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وتباينت أسعار النفط عند التسوية اليوم الجمعة، في ظل مخاوف من تعطل الإمدادات بسبب تجدد التوتر في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 11 سنتًا، بما يعادل 0.12%. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتًا، أو 0.32%.