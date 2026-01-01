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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وارتفاع ملموس الاثنين

الجمعة 04 سبتمبر 2026 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وارتفاع ملموس الاثنين



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صيفيًا عاديًا غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئًا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو صيفيًا عاديًا غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو صيفيًا عاديًا غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

والإثنين المقبل: يكون الجو حارًا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 مساءً، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

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