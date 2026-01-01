  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الادارة الأمريكية: لبنان يساعد إسرائيل في استعادة رفات مفقودة

الجمعة 04 سبتمبر 2026 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الادارة الأمريكية: لبنان يساعد إسرائيل في استعادة رفات مفقودة



واشنطن/سما/

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن لبنان يساعد إسرائيل، بوساطة واشنطن، في جهود تهدف إلى استعادة رفات مفقودة، وذلك بالتزامن مع خطوات أولية اتخذها الجانبان ضمن مسار المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب.

وأوضح المتحدث، في تصريحات أن إسرائيل أفرجت عن عدد من المعتقلين اللبنانيين، فيما يساعد لبنان في ملف استعادة الرفات المفقودة، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس ما وصفه بـ«حسن النية» من جانب الحكومتين.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن إسرائيل ولبنان أجريا خلال محادثات روما الأخيرة مباحثات مباشرة تناولت قضايا مدنية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تواصل تيسير الحوار بين الطرفين.

وأضاف أن سفيري واشنطن لدى بيروت وتل أبيب شاركا في وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الإفراج عن المعتقلين، في إطار الجهود الأمريكية لدفع المسار التفاوضي بين البلدين.

وقال المتحدث إن واشنطن تأمل أن تشكل هذه الخطوات الأولية أساسًا لمناقشات أوسع بين لبنان وإسرائيل حول قضايا مدنية أخرى، مشيرًا إلى استمرار الجهود الأمريكية لتسهيل الحوار بين الطرفين.

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة .. الاحتلال يسمح بإدخال زيوت وفلاتر لمركبات غزة

“خطة صادمة” يُجهزها المتطرف بن غفير لسكان غزة.. تطهير عرقي وتهجير قسري ومن تبقى سيموت

نموذج "زكريا زبيدي" المُهجن .. د. محمود الفروخ

نتنياهو: إسقاط النظام الإيراني بات قريباً.. ومعارضوه يتهمونه بتوظيف الملف انتخابياً

غزة : 4 شهداء في تصعيد دموي إسرائيلي متواصل

تهديد بالدمار الشامل.. كاتس يحذر إيران من تجاوز الخطوط الحمراء

ترامب يثني على مساعي دمشق لتحويل موقعها إلى بديل استراتيجي لمضيق هرمز

الأخبار الرئيسية

IMG_6587

القدس: استشهاد شاب برصاص شرطة الاحتلال قرب باب العمود بزعم محاولة طعن أحد أفرادها ..

IMG_6586

تطور مفاجئ على الجبهة اللبنانية.. الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على منطقة علي الطاهر

نتنياهو: إسقاط النظام الإيراني بات قريباً.. ومعارضوه يتهمونه بتوظيف الملف انتخابياً

“خطة صادمة” يُجهزها المتطرف بن غفير لسكان غزة.. تطهير عرقي وتهجير قسري ومن تبقى سيموت

تهديد بالدمار الشامل.. كاتس يحذر إيران من تجاوز الخطوط الحمراء