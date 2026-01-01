الادارة الأمريكية: لبنان يساعد إسرائيل في استعادة رفات مفقودة

واشنطن/سما/

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن لبنان يساعد إسرائيل، بوساطة واشنطن، في جهود تهدف إلى استعادة رفات مفقودة، وذلك بالتزامن مع خطوات أولية اتخذها الجانبان ضمن مسار المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب.

وأوضح المتحدث، في تصريحات أن إسرائيل أفرجت عن عدد من المعتقلين اللبنانيين، فيما يساعد لبنان في ملف استعادة الرفات المفقودة، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس ما وصفه بـ«حسن النية» من جانب الحكومتين.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن إسرائيل ولبنان أجريا خلال محادثات روما الأخيرة مباحثات مباشرة تناولت قضايا مدنية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تواصل تيسير الحوار بين الطرفين.

وأضاف أن سفيري واشنطن لدى بيروت وتل أبيب شاركا في وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الإفراج عن المعتقلين، في إطار الجهود الأمريكية لدفع المسار التفاوضي بين البلدين.

وقال المتحدث إن واشنطن تأمل أن تشكل هذه الخطوات الأولية أساسًا لمناقشات أوسع بين لبنان وإسرائيل حول قضايا مدنية أخرى، مشيرًا إلى استمرار الجهود الأمريكية لتسهيل الحوار بين الطرفين.