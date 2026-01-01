تطور مفاجئ على الجبهة اللبنانية.. الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على منطقة علي الطاهر

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء الخميس، استكمال السيطرة غلى منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان.

يأتي ذلك فيما حذرت إيران الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان؛ بحسب ما أفاد 3 مسؤولين مطلعين، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء في وقت سابق الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "استكمل تطهير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، ويعمل على تحييدها".

وأضاف أن "قوات الفرقة 36 عملت خلال الفترة الماضية على تطهير مسارين تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر الواقعة ضمن المنطقة الأمنية".

وأضاف أن قواته "حققت سيطرة عملياتية على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها، وطهّرت المنطقة من (عناصر حزب الله)، حيث تم القضاء على بعضهم، وفرّ آخرون من المنطقة".

وذكر أن "النشاط الرامي إلى تحييد البنى التحتية تحت الأرض التي تم تطهيرها من (عناصر حزب الله) لا يزال مستمرا".

وأضاف أنه "بعد انتهاء النشاط، سيعيد الجيش الانتشار دفاعيًا وفقا لتقييم الوضع".

وقال الجيش الإسرائيلي إن عناصر حزب الله "الذين كانوا داخل البنى التحتية، نفّذوا مخططات ضد إسرائيل وقوات الجيش، وفي أعقاب النشاط في هذه المسارات خلال الأسابيع الأخيرة، تم تحييد القدرة على تنفيذ مخططات ضد إسرائيل وقوات الجيش، انطلاقا من هذه المسارات".

وأشار إلى أنه "عُثر داخل البنى التحتية تحت الأرض على غرف عمليات، وغرف للوسائل القتالية، وغرف مولدات، وغرف مكوث، ومرافق استحمام ومطبخ، ما مكّن (عناصر حزب الله) من إدارة القتال، والمكوث فيها لفترات طويلة".

وذكر جيش الاحتلال أن قواته "تواصل العمل على تطهير المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، ولن تسمح لحزب الله، بالدفع بمخططات ضدها"، مضيفا أن "أي محاولة من جانب حزب الله لتنفيذ نشاط ضد قوات الجيش، ستُواجَه بقوة، ويواصل الجيش"، وزاعما أنه يواصل "التزامه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان