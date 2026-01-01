أبو هولي يبحث مع لجنة اللاجئين في ثوري فتح سبل حماية قضية اللاجئين ومواجهة استهداف الأونروا والمخيمات

غزة /سما/



بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الخميس، مع لجنة اللاجئين في المجلس الثوري لحركة "فتح"، سبل حماية قضية اللاجئين وتعزيز حضورها في العمل الوطني والتنظيمي، ومواجهة الاستهداف المتواصل للأونروا والمخيمات الفلسطينية.

وضم وفد لجنة اللاجئين في المجلس الثوري رئيس اللجنة حسن فرج، وأعضاء المجلس الثوري د. رياض أبو العينين، مقرر اللجنة، وجهاد أبو العسل "أبو وائل"، ود. دلال عريقات، وميسون القدومي، وعمار مرضى، وإيهاب أبو جزر، وآمنة جبريل، وأحمد أبو سلطح. وعند دائرة شؤون اللاجئين وكيل الدائرة أنور حمام، وعبد الكريم العجرمي وإبراهيم الطلاع.

وأكد أبو هولي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله ، أن قضية اللاجئين تشكل جوهر القضية الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ستواصل مسؤولياتها الوطنية في حماية حقوق اللاجئين، وفي مقدمتها حق العودة استناداً إلى القرار الأممي 194.

واستعرض الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين في متابعة أوضاع اللاجئين والمخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، والتصدي للاستهداف المتواصل للأونروا ومحاولات تقويض ولايتها ودورها، مؤكداً أهمية استمرار عملها وفق التفويض الدولي الممنوح لها بقرار الجمعية العامة 302.

ووضع أبو هولي لجنة اللاجئين في المجلس الثوري في صورة خطط عمل دائرة شؤون اللاجئين واستراتيجيتها لحماية حقوق اللاجئين ورعاية مصالحهم وتعزيز صمودهم في المخيمات، وخطط تحركها على المستويات السياسية والإعلامية والجماهيرية لمواجهة مخططات تصفية قضية اللاجئين ومحاولات إنهاء دور الأونروا.

من جانبه، أكد رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الثوري حسن فرج، أهمية تعزيز دور اللجنة وإبقاء قضية اللاجئين حاضرة في صلب العمل التنظيمي والسياسي لحركة "فتح"، خاصة في ظل ما يتعرض له اللاجئون والمخيمات من استهداف، بما في ذلك مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، والمخططات الرامية إلى تقويض عمل الأونروا، خاصة في القدس ومخيم شعفاط ومعهد قلنديا.

وناقش الاجتماع جملة من الرؤى والتوصيات المتعلقة بأوضاع اللاجئين في مناطق وجودهم، وسبل تطوير العمل المشترك بين دائرة شؤون اللاجئين ولجنة اللاجئين في المجلس الثوري، بما يعزز وحدة الجهود الوطنية والتنظيمية للدفاع عن قضية اللاجئين وحقوقهم المشروعة.