  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال : تدمير 48 آلة لتصنيع وإصلاح الأسلحة في ورش بالخليل وشمال الضفة

الخميس 03 سبتمبر 2026 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال : تدمير 48 آلة لتصنيع وإصلاح الأسلحة في ورش بالخليل وشمال الضفة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان تدمير 48 آلة قالت إنها كانت تُستخدم في ورش خراطة لإنتاج وإصلاح وسائل قتالية في الضفة الغربية.

وبحسب البيان، جرت العملية بمشاركة قوات من شرطة الاحتلال ومصلحة السجون وجيش الاحتلال، واستهدفت ما وصفته الأجهزة الإسرائيلية بـ"البنية التحتية لإنتاج وسائل قتالية" في عدد من ورش الخراطة.

وزعمت الجهات الإسرائيلية أن الآلات التي جرى تدميرها كانت تُستخدم في أعمال مرتبطة بتصنيع وإصلاح الأسلحة، دون أن يتضمن البيان تفاصيل إضافية حول المواقع المستهدفة أو الجهات التي تقف خلف تشغيل هذه الورش.

وتأتي هذه العملية في سياق العمليات الأمنية والعسكرية المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والتي تقول إسرائيل إنها تستهدف ما تصفه بالبنية التحتية للمقاومة وتصنيع الأسلحة.

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة .. الاحتلال يسمح بإدخال زيوت وفلاتر لمركبات غزة

استطلاع القناة 13: "الليكود" يوسع نفوذه ويقلب موازين الكتل السياسية

إدارة ترامب تقترب من إعلان نهاية الحرب مع إيران.. وانتشار عسكري أميركي ممتد في الشرق الأوسط

لأول مرة .. إسرائيل تكشف تفاصيل اغتيال مستشار الأسد في طرطوس

تهديد أممي بمقاضاة إسرائيل بعد هدم منشأة للأونروا وغوتيرش يهدد بمحكمة العدل الدولية ..

شهيدان بينهما طفل في هجوم لقوات الاحتلال ومستوطنين على بلدة المغير شمال رام الله

اسعار العملات والمعادن

الأخبار الرئيسية

“خطة صادمة” يُجهزها المتطرف بن غفير لسكان غزة.. تطهير عرقي وتهجير قسري ومن تبقى سيموت

تهديد بالدمار الشامل.. كاتس يحذر إيران من تجاوز الخطوط الحمراء

غزة : 4 شهداء في تصعيد دموي إسرائيلي متواصل

لأول مرة .. الاحتلال يسمح بإدخال زيوت وفلاتر لمركبات غزة

توني بلير طلب من السلطة حذف كلمة فلسطين من المناهج الدراسية وهكذا رد الرئيس ..