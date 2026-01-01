الاحتلال : تدمير 48 آلة لتصنيع وإصلاح الأسلحة في ورش بالخليل وشمال الضفة

القدس المحتلة/سما/

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان تدمير 48 آلة قالت إنها كانت تُستخدم في ورش خراطة لإنتاج وإصلاح وسائل قتالية في الضفة الغربية.

وبحسب البيان، جرت العملية بمشاركة قوات من شرطة الاحتلال ومصلحة السجون وجيش الاحتلال، واستهدفت ما وصفته الأجهزة الإسرائيلية بـ"البنية التحتية لإنتاج وسائل قتالية" في عدد من ورش الخراطة.

وزعمت الجهات الإسرائيلية أن الآلات التي جرى تدميرها كانت تُستخدم في أعمال مرتبطة بتصنيع وإصلاح الأسلحة، دون أن يتضمن البيان تفاصيل إضافية حول المواقع المستهدفة أو الجهات التي تقف خلف تشغيل هذه الورش.

وتأتي هذه العملية في سياق العمليات الأمنية والعسكرية المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والتي تقول إسرائيل إنها تستهدف ما تصفه بالبنية التحتية للمقاومة وتصنيع الأسلحة.