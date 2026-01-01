طهران : مقتل 6 من أفراد البحرية في الجيش الإيراني جراء الهجوم الأمريكي

طهران /وكالات /

أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، اليوم الخميس، بمقتل ستة من أفراد القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق في جنوب إيران مساء الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن القتلى سقطوا خلال «الهجمات» الأمريكية التي نُفذت في الأول من سبتمبر/أيلول، دون أن تحدد مواقع مقتل أفراد البحرية الستة أو طبيعة المهام التي كانوا يؤدونها أثناء تعرضهم للهجوم.

وتأتي هذه الخسائر في صفوف الجيش الإيراني بالتزامن مع جولة جديدة من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أعلنت واشنطن تنفيذ ضربات على أهداف إيرانية، قالت إنها شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات مرتبطة بزرع الألغام.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، في أعقاب الضربات، سقوط قتلى وجرحى في عدد من المناطق، فيما أفادت تقارير إيرانية بمقتل عسكريين آخرين، بينهم طيارون من الجيش الإيراني.