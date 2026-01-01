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خبر : الأرصاد الفلسطينية: حرارة مرتفعة الخميس مع انخفاض تدريجي

الخميس 03 سبتمبر 2026 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأرصاد الفلسطينية: حرارة مرتفعة الخميس مع انخفاض تدريجي



وكالات /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تشهد الأراضي الفلسطينية يوم الخميس أجواءً حارة في المرتفعات الجبلية، بينما تكون الحرارة شديدة في باقي المناطق، مع مستويات رطوبة مرتفعة منتشرة على معظم أنحاء الأراضي.

وأشارت الدائرة إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا خلال اليوم، غير أنها ستظل أعلى من معدلاتها السنوية العادية بحوالي 3 درجات مئوية. وستهب الرياح من اتجاه الغرب والشمال الغربي بسرعات خفيفة إلى معتدلة، مع تنشيط حول ساعات معينة من اليوم، فيما يتوقع أن تكون أحوال البحر خفيفة إلى متوسطة التموج.

وجهت دائرة الأرصاد الجوية عدة تحذيرات للمواطنين تتعلق بالسلامة والصحة العامة. حذرت من التعرض المستمر والمباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة الحارة التي تمتد من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً من ظهر اليوم. كما نوهت إلى خطر اندلاع الحرائق في المناطق التي تتسم بوفرة النباتات والأعشاب الجافة القابلة للاشتعال.

وأضافت الدائرة تحذيرًا إضافيًا يتعلق بسلامة الفئات الضعيفة، حيث حذرت من ترك الأطفال الصغار أو الأشخاص المسنين في داخل المركبات المغلقة والمعرضة لأشعة الشمس المباشرة، نظرًا للأخطار الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في الأماكن المغلقة.

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