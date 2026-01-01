نجوم العالم يزينون الافتتاح الساحر لمهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ83

وكالات /سما/

فينيسيا/سما- انطلقت فعاليات الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورتها لعام 2026 تحت الأضواء على جزيرة ليدو بمدينة فينيسيا الإيطالية، حيث سيستمر المهرجان من 2 إلى 12 سبتمبر، جامعاً نخبة من صناع الأفلام والمخرجين والنجوم من مختلف أنحاء العالم. وافتُتحت الدورة بعرض فيلم "Ink" للمخرج داني بويل، وسط أجواء احتفالية لافتة.

تصدّر الثنائي العالمي جورج كلوني وزوجته أمل قائمة أبرز الحضور على السجادة الحمراء للحفل الافتتاحي، حيث بدآ في إطلالة رومانسية أثارت إعجاب الحضور. اختارت أمل فستاناً ناعماً بسيطاً باللون الأسود بتصميم ضيق طويل، فيما ارتدى جورج بدلة رسمية سوداء مع عقدة فراشة على الرقبة. وفي تتويج لهذا الحضور، تسلم جورج كلوني جائزة الأسد الذهبي الفخرية، وهي جائزة تكريمية لمجمل مسيرته الفنية الزاخرة بالإنجازات والأعمال السينمائية المرموقة.

شاركت عدة ثنائيات عالمية في احتفالية الافتتاح، حيث ظهرت ريبيكا دونالدسون وسائق سيارات السباق كارلوس ساينز جونيور بتناسق واضح، اعتمدت ريبيكا فستاناً فضي براقاً لفت الأنظار، بينما اختار كارلوس بدلة رسمية بيضاء اللون. كما تألق الثنائي بيانكا بالتي وحبيبها الإيطالي أليساندرو كوتريرا برومانسية ملحوظة، حيث ظهرت بيانكا بفستان زهري حالم مميز بأجنحة سحرية، بينما ارتدى أليساندرو بدلة رسمية سوداء.

شهدت الحفل أيضاً حضور الثنائي المخرج فرنر هرتزوغ وصديقته لينا هيرزوغ، حيث اختارت لينا فستاناً أسود بسيط التصميم، فيما ارتدى زوجها بدلة رسمية سوداء اللون. كما ظهر ألبرتو باربيرا وغويليا روزماريني على السجادة الحمراء، حيث اختارت غويليا إطلالة بنفسجية لامعة بتصميم شفاف ناعم، بينما اختار ألبرتو بدلة رسمية سوداء.

من جانب النجمات، تألقت عدد منهن بإطلالات استثنائية على السجادة الحمراء. ظهرت الممثلة الأمريكية ماغي جيلنهال بفستان أسود ناعم مكشوف الكتفين بأكمام ساتينية في عرض فيلم "Ink". كما اختارت النجمة الأمريكية لورا ديرن فستاناً زهري اللون أكملته بمجوهرات فخمة على الرقبة. ولفتت الممثلة البريطانية كلير فوي الأنظار بثوب أحمر مميز مع قفازات بنفس اللون وأحمر شفاه منسق بدقة.

وشملت القائمة أيضاً الممثلة الإيطالية جريتا سكارانو التي ظهرت بفستان مخملي مكشوف الكتفين باللون الأحمر الداكن، والممثلة الإيطالية ماتيلد جيولي التي اختارت فستاناً أسود بتصميم ناعم بجزء سفلي شفاف، وعضو لجنة التحكيم كارولينا كافالي التي ارتدت فستاناً أبيض طويلاً مع تطريزات ناعمة. كما تألقت المخرجة والكاتبة الفرنسية فاليري دونزيلي بفستان حريري زاهي الألوان مع تسريحة كعكة منخفضة وغرة جانبية.

ومن بين النجمات الأخريات، ظهرت الممثلة والعارضة الأمريكية أليساندرا أمبروسيو بثوب أسود ضيق التصميم أبرز رشاقتها، والممثلة الإيطالية باربرا رونتشي بفستان أسود بتصميم ناعم بسيط مع كشكاش على الصدر والبطن. واختارت العارضة الإسبانية كلارا غال فستاناً أبيض ناعماً بتطريزات بسيطة، بينما ارتدت الممثلة الإسبانية بلانكا سواريز في عرض "Ink" فستاناً أسود براقاً مكشوف الكتفين. وظهرت النجمة العالمية نينا دوبراف بثوب أسود براق مع طبقات زيتية حريرية، بينما اختارت العارضة يوجينا سيلفا إطلالة ماسية ملفتة على السجادة الحمراء تتوجها تاج ملكي.

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