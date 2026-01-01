شابة تكتشف سبب مشاكلها الهضمية.. حشرة في فنجان القهوة اليومي

وكالات /سما/

اكتشفت فتاة تدعى تاي أن معاناتها لسنوات من مشاكل هضمية غامضة لم تكن نتيجة أمراض معروفة كما اعتقد الأطباء، بل كانت بسبب حساسية غذائية نادرة جداً من مكون خفي في فنجان القهوة الذي تتناوله يومياً.

وروت الفتاة في مقطع فيديو على منصة تيك توك أن الأطباء ظنوا أنها مصابة بداء كرون أو حساسية الغلوتين أو اضطرابات في ضغط الدم، لكن جميع الاختبارات كانت سلبية. وقالت: "كل تشخيص يمكن تخيله تم اختباره لكن دون جدوى". غير أن اكتشاف السبب الحقيقي جاء صادماً: المسبب ليس القهوة نفسها، بل حشرة الدودة القرمزية المستخدمة في بعض أنواع القهوة المطحونة لإضافة اللون الأحمر الطبيعي.

تُستخرج هذه الحشرة القشرية التي تعيش على الصبار وتُسحق لإنتاج صبغة تعرف باسم "الكارمين" أو "أحمر طبيعي 4"، وتوجد في العديد من الأطعمة والمشروبات ومستحضرات التجميل. أخبرها طبيبها أن هذه الحشرة تسبب لها حساسية شخصية، رغم أن القليل من البروتين لا يضر معظم الناس، لكن في حالتها كان يؤدي إلى مشاكل هضمية مستمرة.

وإلى جانب الحشرة المضافة عمداً للحصول على اللون الأحمر، كشفت التقارير أن القهوة قد تحتوي على حشرات أخرى دخلت إليها بالخطأ أثناء عمليات التجهيز والتحميص والطحن على نطاق صناعي واسع. تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بوجود نسبة تصل إلى 10 بالمائة من حبوب البن الخضراء المصابة أو التالفة بسبب الحشرات، بما فيها خنفساء ثاقبة حبوب البن التي يمكن العثور على الحشرة الكاملة وفضلاتها وجلدها المتساقط في القهوة، بالإضافة إلى خنفساء حبوب البن التي تدخل أثناء التخزين، وخنفساء المستودعات المحبة للأطعمة المخزنة مثل القهوة، علاوة على احتمال وجود العفن والفطريات ومواد غريبة أخرى.

ورغم انتشار الحديث عن وجود صراصير في القهوة، أكدت إدارة الغذاء والدواء أن الصراصير غير مسموح بها في القهوة وأن الأدلة على وجودها ضعيفة جداً. تشير الاختبارات إلى وجود أنواع أخرى من الحشرات وليس صراصير تحديداً. ولتجنب أي مفاجآت غير مرغوبة، ينصح الخبراء بشراء حبوب البن الكاملة وطحنها في المنزل لضمان التحكم في جودة ما يتم تناوله وتجنب أي إضافات أو ملوثات غير مرغوب فيها.

يشير الدكتور ألكسندر لوبيكوف، أخصائي المسالك البولية، إلى أن شرب القهوة بعد الظهر قد يرتبط ليس فقط باضطرابات النوم، بل أيضاً بزيادة خطر الإصابة بضعف الانتصاب. وبينما يبدأ الملايين حول العالم يومهم بفنجان من القهوة للحصول على دفعة من النشاط، إلا أن القليل منهم يدركون أن هذا المشروب اليومي يحمل في طياته فوائد وأضرار صحية متعددة.