الرياض يعزز خطه الدفاعي بموظفين قبل مواجهة الأهلي

وكالات /سما/

الرياض/سما- أكمل فريق الرياض تحضيراته لمواجهة أهلي جدة بتعزيز صفوف دفاعه بعقدي توظيف، تمهيدًا للمواجهة المقررة يوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ضم النادي العاصمي المدافع الشاب محمد الشمري، 20 عامًا، بصفقة انتقال حر، كما استقدم الظهير الأيسر حسين قاسم من فريق الفتح بنظام الإعارة لبقية الموسم الحالي. أعلن النادي عن الصفقتين عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» يوم الأربعاء.

على الصعيد الميداني، أجرى الرياض حصة تدريبية في المساء يوم الأربعاء على ملعبه، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماوريسيو دولاك، ركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية للتحضير للمباراة المرتقبة.

يتطلع الفريق العاصمي لتحسين موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، بينما يأتي خصمه الأهلي في المركز السابع برصيد 6 نقاط. ستُجرى المباراة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

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