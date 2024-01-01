الخنوس يختار شتوتغارت على الاتحاد السعودي بـ40 مليون يورو

وكالات /سما/

شتوتغارت/سما- اختار لاعب الوسط الدولي المغربي بلال الخنوس البقاء مع نادي شتوتغارت الألماني، رافضاً عرضاً متأخراً من نادي الاتحاد السعودي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الأوروبية.

تقدم فريق الاتحاد برسمية قيمتها 40 مليون يورو ليلة الاثنين إلى الثلاثاء للحصول على خدمات اللاعب البالغ 22 عاماً، حسبما كشفت قناة سكاي ألمانيا. لكن الخنوس أنهى المحاولة سريعاً، مؤكداً عدم رغبته في مواصلة مسيرته في الدوري السعودي في الوقت الحالي.

أشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن إدارة شتوتغارت كانت مستعدة جدياً لبيع اللاعب، خاصة أن النادي يسعى لتحقيق فائض مالي بعد إنفاقات كبيرة على تعزيز الفريق. دفع الفريق 25 مليون يورو للتعاقد مع دزينان بييتشينوفيتش من فولفسبورغ، و12.5 مليون يورو لضم ليو ساور من فينورد، ما جعل عرض 40 مليون يورو خياراً مالياً جذاباً.

لم يكن العامل المالي كافياً لإقناع الخنوس. كان العرض السعودي سيوفر له راتباً لا يقل عن ضعف ما يتقاضاه حالياً، لكنه أعلن قراره مباشرة أثناء توجهه لتدريبات شتوتغارت، مؤكداً أنه سيبقى مع الفريق.

جاءت محاولة الاتحاد في يوم شهد حركة واسعة في شتوتغارت، مع احتمالية رحيل عدة لاعبين بينهم جيمي ليويلينغ ويوشا فاغنومان وتشيما أندريس. تمكن الفريق الألماني أخيراً من الحصول على السيولة المطلوبة من خلال نقل تشيما أندريس إلى برايتون بـ25 مليون يورو، ما خفف الضغط المالي على بيع الخنوس.

انتقل الخنوس إلى شتوتغارت من ليستر سيتي الإنجليزي في صيف 2025 على سبيل الإعارة، قبل تحويل الانتقال إلى صفقة دائمة. شارك في 41 مباراة بجميع المسابقات في موسمه الأول، سجل 9 أهداف وصنع 7، وعقده يمتد حتى 2030.

يتمتع الدولي المغربي بسجل متميز مع منتخب بلاده، حيث خاض 35 مباراة دولية سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفين. توج إنجازاته برفع كأس أمم أفريقيا 2026 وحصوله على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

اقرأ أيضًا: