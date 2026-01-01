النجمات يختترن المكياج الناعم والتسريحات الأنثوية في افتتاح مهرجان فينيسيا 2026

وكالات /سما/

فينيسيا/سما- انعكس الجمال الناعم والأسلوب الأنيق في كل إطلالة على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي انطلق يوم الأربعاء 2 سبتمبر على جزيرة ليدو بمدينة البندقية الإيطالية.

اعتمدت النجمات على فلسفة موحدة في اختيار مكياجهن، تركز على الدرجات الدافئة والهادئة التي تعزز ملامح الوجه دون إفراط، مع تنويع التسريحات ما بين الخصلات الطويلة المنسدلة والقصات القصيرة والتموجات الويفي والكعكات المرفوعة والقصات الريترو.

اختارت أمل كلوني، التي حضرت برفقة زوجها جورج كلوني، مكياجاً بنياً ناعماً يتميز بظلال جفون بنية وماسكارا كثيفة وبلاشر وردي بيج، مكملة الإطلالة بتسريحة شعر ويفي طويل مع خصلات ذهبية.

من جهتها، اختارت الممثلة وصانعة الأفلام ماغي جيلنهال مكياجاً هادئاً بسيطاً يعتمد على الكحل الأسود لتبرز عيونها الزرقاء، مع بلاشر وردي خفيف وأحمر شفاه ناعم، وأكملت الإطلالة بتسريحة شعر ريترو ويفي مع قصة كاريه قصيرة.

تألقت عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو بمكياج عيون القطة بالكحل الأسود والأيلاينر العريض، مع بلاشر بيج وأحمر شفاه خوخي، في تناسق كامل مع تسريحة شعر ويفي جانبية تبرز الخصلات الذهبية النحاسية.

اختارت الممثلة لورا ديرن مكياجاً وردياً بارزاً مع رسمة كحل تمنح عيونها اتساعاً، وبلاشر وردي بشرة لامعة، مكملة اللوك بتسريحة شعر أشقر متوسط الطول مع غرة عريضة.

تألقت الممثلة غريتا سكارانو بإطلالة جمالية ناعمة بألوان وردية هادئة على الجفون مع أحمر خدود بارز، بينما اختارت أحمر شفاه فاقعاً ينسجم مع فستانها الأحمر المخملي، مع قصة شعر كاريه قصيرة بخصلات متدرجة بلاتينية.

اعتمدت الممثلة وعارضة الأزياء ماتليدا جيولي على مكياج برونزي يجمع بين الكحل الأسود والظلال النيود وهايلايتر لامع، مع بلاشر برونزي وأحمر شفاه نيود، وأكملت الإطلالة بتسريحة شعر رطب طويل.

اختارت عارضة الأزياء ريبيكا دونالدسون مكياجاً وردياً كريمي اللمسة بظلال جفون وردية وماسكارا عالية الكثافة، مع كحل أبيض داخل الجفون، وأكملت الإطلالة بتسريحة شعر رطب ويفي منسدلة.

تألقت الممثلة نينا دوبريف بمكياج عيون سموكي بظلال بنية داكنة وكحل أسود وبشرة برونزية مع أحمر شفاه مطفأ، مختارة تسريحة كعكة مرفوعة بطريقة Sleek Bun مع شعر رطب وفرق من المنتصف.

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