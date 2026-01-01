  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر: مواصلة الاعتداءات الإيرانية تقوض محاولات تهدئة الأوضاع الإقليمية

الخميس 03 سبتمبر 2026 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: مواصلة الاعتداءات الإيرانية تقوض محاولات تهدئة الأوضاع الإقليمية



الدوحة/سما/

ادانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة، وتعتبرها انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

‏واكدت وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب.

وجددت دولة قطر تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

‏وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة .. الاحتلال يسمح بإدخال زيوت وفلاتر لمركبات غزة

استطلاع القناة 13: "الليكود" يوسع نفوذه ويقلب موازين الكتل السياسية

إدارة ترامب تقترب من إعلان نهاية الحرب مع إيران.. وانتشار عسكري أميركي ممتد في الشرق الأوسط

لأول مرة .. إسرائيل تكشف تفاصيل اغتيال مستشار الأسد في طرطوس

تهديد أممي بمقاضاة إسرائيل بعد هدم منشأة للأونروا وغوتيرش يهدد بمحكمة العدل الدولية ..

شهيدان بينهما طفل في هجوم لقوات الاحتلال ومستوطنين على بلدة المغير شمال رام الله

الفحوصات الطبية تحدد موقف ثيو ولاجامي من مواجهة الشباب

الأخبار الرئيسية

تهديد بالدمار الشامل.. كاتس يحذر إيران من تجاوز الخطوط الحمراء

شهيدان برصاص الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

لأول مرة .. الاحتلال يسمح بإدخال زيوت وفلاتر لمركبات غزة

توني بلير طلب من السلطة حذف كلمة فلسطين من المناهج الدراسية وهكذا رد الرئيس ..

إدارة ترامب تقترب من إعلان نهاية الحرب مع إيران.. وانتشار عسكري أميركي ممتد في الشرق الأوسط