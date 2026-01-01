تيكنو تعرض هاتفًا بلا حواف ولابتوبات بتصاميم ثورية في معرض IFA

وكالات /سما/

برلين/سما- تستعرض شركة تيكنو خلال مشاركتها في معرض IFA 2026 ببرلين مجموعة واسعة من الأجهزة والمنتجات الرقمية الجديدة، وتطرح هاتفًا تجريبيًا يتمتع بتصميم مبتكر وإمكانيات تقنية متقدمة، إلى جانب حواسيب محمولة وأجهزة لوحية وإكسسوارات متنوعة.

ويحمل الهاتف التجريبي اسم Tecno Next-Gen Bezelless Concept Phone، ويتميز بشاشة خالية تمامًا من الحواف، حيث تبلغ سماكة إطارات الشاشة صفر ملليمتر. وللوصول إلى هذا التصميم، أعادت تيكنو هندسة الهيكل الداخلي للجهاز بالكامل، وطورت أسلوبًا جديدًا لتغليف الشاشة وأعادت تصميم بنية نظام العرض، كما أعادت ترتيب طريقة تكديس المكونات الإلكترونية.

على صعيد حواسيب المستخدمين، تعرض تيكنو ثلاثة أجهزة لابتوب جديدة. يتصدرها Megabook T15 360 Pro، وهو أول لابتوب من الشركة يأتي بمفصل يسمح بتدوير الشاشة بزاوية 360 درجة، مما يتيح تحويل الجهاز إلى وضعية الحاسب اللوحي. وتدعم شاشته اللمس 10 نقاط تفاعل في الوقت نفسه، بالإضافة إلى أقلام تكتيلية من فئة MPP 2.0 التي تعتمد بروتوكول Microsoft Pen Protocol 2.0.

وينطوي اللابتوب على شاشة بقياس 15.6 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ويعمل بمعالجات Intel Core Ultra الحديثة، وتزوده بطارية بسعة 70 وات ساعة. أما الثاني فهو Megabook K15S WCL، وهو موجه للمستخدمين الذين يبحثون عن خيار اقتصادي، حيث يعتمد على معالجات Intel Wildcat Lake.

والجهاز الثالث هو Megabook T17 Ultra، ويتفرد بكونه أول لابتوب من تيكنو بشاشة بقياس 17 بوصة، ويستخدم معالج Intel Meteor Lake Ultra، مع بطارية ضخمة بسعة 99.99 وات ساعة تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 100 وات باستخدام تقنية GaN المتقدمة.

وتتعاون تيكنو مع دار توني نو لامبورغيني الإيطالية على إطلاق نسخ خاصة محدودة من أجهزتها. فقد حددت الشركة 4 سبتمبر 2026 موعدًا لطرح Tecno Pova 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Limited Edition، وستتابع بإطلاق Tecno Megapad 2 Tonino Lamborghini Limited Edition خلال الربع الأخير من العام. يضم الجهاز اللوحي شاشة قياسها 11 بوصة بدقة 2.5K مع تصميم مستوحى من هوية العلامة الإيطالية الشهيرة.

وتعكف تيكنو وتوني نو لامبورغيني على تطوير ما يوصفان به بأنه أصغر حاسب ألعاب في العالم يضم نظام تبريد مائي، بحمل اسم Tecno Taurus (Mega Mini G1 Pro)، ويتمتع بهيكل معدني كامل مع إضاءة RGB.

وتشمل المنتجات الإضافية التي تعرضها تيكنو في معرض برلين هاتف Tecno Camon Slim 5G فائق النحافة بسماكة لا تتجاوز 6.39 ملليمتر، ويركز على المتانة وميزات الذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوغرافي بمستوى احترافي. وكذلك نسخة تدعم شبكات الجيل الرابع بنفس الاسم Tecno Camon Slim، وتتشارك السماكة ذاتها.

ويعتمد كلا الهاتفين على مستشعر Sony Lytia 600 بدقة 50 ميجابكسل، ومزودان بنظام إضاءة يستفيد من الذكاء الاصطناعي لإنتاج تأثيرات بصرية متنوعة تناسب الأجواء والمشاعر المختلفة. وجاء الهاتفان بهيكل أحادي منحني ثلاثي الأبعاد.

وكشفت تيكنو أيضًا عن Megapad SE 2، وهو حاسب لوحي مصمم بهدف دعم التعلم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وأضافت Tecno Watch 4 وهي ساعة ذكية موجهة نحو أنشطة اللياقة البدنية والمغامرات الخارجية بتصميم عملي أنيق.

ولتكملة مجموعتها، تقدم تيكنو سماعات Tecno Buds 5 اللاسلكية، وتوفر وقت تشغيل إجمالي يصل إلى 50 ساعة من خلال علبة شحن مبتكرة يمكن استخدامها أيضًا كحامل للهاتف الذكي.

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