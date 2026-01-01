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تهديد بالدمار الشامل.. كاتس يحذر إيران من تجاوز الخطوط الحمراء

الخميس 03 سبتمبر 2026 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تهديد بالدمار الشامل.. كاتس يحذر إيران من تجاوز الخطوط الحمراء



القدس المحتلة/سما/

هدد وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، بتوجيه ضربات عنيفة ضد إيران في حال شنت هجوما على إسرائيل، معتبرا أن هذا الهجوم "سيحررنا من أي قيود"، وسيعيد طهران إلى "العصر الحجري".

وأشار كاتس إلى أن الضغط الاقتصادي الخانق الذي تعاني منه طهران، والخوف من انهيار النظام أو اندلاع انتفاضة شعبية، قد يدفعان القيادة الإيرانية إلى اتخاذ "خطوات يائسة"، ما يستدعي الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

وأكد كاتس أن إسرائيل لن تقيد نفسها بأي قيود في حال تعرضت لهجوم إيراني، متوعدا باستهداف جميع البنى التحتية الإيرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة، جازما أن الرد الإسرائيلي سيكون مدمراً لدرجة "إعادة إيران إلى العصر الحجري والظلام".

وجاءت هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اندلاع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، وسط تحذيرات إسرائيلية متكررة من أن طهران تقترب من امتلاك القدرة النووية، في حين تواصل إيران تهديداتها بالرد على أي اعتداء، مما يزيد من احتمالات التصعيد في المنطقة.

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