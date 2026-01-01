إيسر تطرح حاسوب Swift Air 16 بشاشة OLED وتصميم خفيف الوزن

وكالات /سما/

برلين/سما- أعلنت شركة إيسر عن جهاز حاسوب محمول جديد من سلسلة Swift بمقياس 16 بوصة، يحمل اسم Swift Air 16، ويجمع بين التصميم الخفيف والأداء المتوسطة. يبلغ وزن الجهاز 1.5 كيلوجرام فقط، ما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن الحمولة الخفيفة دون التضحية بالقدرات الأساسية.

تأتي سلسلة Swift لهذا العام بعدة نماذج متعددة، وينضم Swift Air 16 إلى أجهزة Swift Go 16 وSwift Edge 16 وSwift 16، مما يعزز خيارات المستخدمين ضمن العائلة ذاتها. كشفت إيسر عن الجهاز الجديد خلال مشاركتها في معرض IFA 2026 الذي يُعقد في برلين، حيث يُعتبر أحدث إضافة إلى خط إنتاجها من الحواسيب المحمولة.

ركّزت إيسر على خفة الوزن بشكل واضح في تصميم Swift Air 16، حيث جمعت بين هذه الميزة وبطارية بسعة 70 وات ساعة توفر طاقة كافية للاستخدام اليومي. تبلغ أبعاد الجهاز 358 × 252 × 14 ملليمترًا، ما يجعله أطول وأعرض قليلًا من نموذج Swift 16 الذي طُرح سابقًا هذا العام، رغم أن سُمك الجهاز لا يتجاوز 14 ملليمترًا.

على صعيد الأداء، اختارت إيسر معالجات Intel Wildcat Lake، وهي الجيل الأقل قوة مقارنة بمعالجات Panther Lake المستخدمة في Swift 16. يتوفر الجهاز بخيارات معالجة متعددة تشمل Core 3 304 و Core 5 315 و Core 5 320 و Core 7 350، ما يتيح للمستخدمين اختيار المستوى الذي يناسب احتياجاتهم وميزانيتهم.

يأتي Swift Air 16 بخيارات ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وتخزين داخلي بسعة تصل إلى 512 جيجابايت من نوع PCIe Gen 4. وفيما يخص الشاشة، توفر إيسر ثلاثة خيارات مختلفة، من بينها شاشة OLED بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وهو ما يوفر جودة عرض عالية وسلاسة في تحريك المؤشرات والتطبيقات.

لم تعلن إيسر حتى الآن عن السعر الرسمي للجهاز أو الأسواق التي سيتوفر فيها، واكتفت بتأكيد أن طرح Swift Air 16 سيتم خلال شهر ديسمبر 2026. وفي الإطار ذاته، كشفت الشركة أيضًا عن جهاز آخر هو Swift Blade 14 الأصغر حجمًا، والذي من المتوقع وصوله في الفترة ذاتها تقريبًا، رغم غياب التفاصيل المتعلقة بالسعر والتوفر الإقليمي لكلا الجهازين.

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