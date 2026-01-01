هواوي تعرّض nova 16s Pro بكاميرا 200 ميجابكسل عالميًا

وكالات /سما/

طرحت هواوي في الأسواق العالمية هاتفي nova 16s Pro وnova 16s بعد نسخهما الأصليين اللذين ظهرا في السوق الصينية في يونيو. واتبعت الشركة نهجها المعروف بإضافة حرف «s» لتمييز الإصدارات العالمية عن نظيراتها المحلية.

يتمتع nova 16s Pro بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر RYYB، وعدسة بفتحة f/1.8 مع تثبيت بصري للصورة OIS. ويضاف إليها مستشعر متعدد الأطياف بدقة 1.5 ميجابكسل متخصص في ضبط الألوان. وتشمل وحدة الكاميرات الخلفية أيضًا كاميرا بيريسكوب 50 ميجابكسل توفر تقريبًا بصريًا 3.7x بفتحة f/2.6 وتثبيت بصري، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل برؤية 118 درجة تدعم التصوير الماكرو من مسافة 2.5 سنتيمتر. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 50 ميجابكسل.

يتوفر الهاتف بشاشة LTPO OLED بقياس 6.84 بوصة بمعدل تحديث متغير يتراوح من 1 إلى 120 هرتز. يصل السطوع الأقصى إلى 6000 شمعة تحت ظروف محددة، بينما يبلغ السطوع الديناميكي 4000 شمعة. استخدمت هواوي تقنية تعتيم PWM بتردد عالي يصل إلى 2160 هرتز للتحكم الدقيق في مستويات السطوع.

زُود الهاتف ببطارية سعتها 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع Huawei SuperCharge Turbo بقدرة 100 وات عبر منفذ USB-C 2.0. رغم سمكه الذي يبلغ 7.1 ملليمتر، يصل وزن الجهاز إلى 218 جرامًا.

صنّعت الشركة الإطار الأوسط من سبائك ألومنيوم مستخدمة في صناعة الطائرات، بينما حُمِيت الشاشة الأمامية بزجاج Kunlun Glass مغطى بطلاء نانو كريستالي يرفع مقاومة السقوط بمعامل 10 مرات مقارنة بسلسلة nova 15. يأتي nova 16s Pro بأربعة ألوان: الأزرق الجزري، الكريستال المتنفس، الأسود المرصع بالنجوم، والأبيض السماوي.

أما nova 16s فيتميز بشاشة أصغر بقياس 6.68 بوصة. اعتمدت هواوي نظام تصوير تسميه «الكاميرا ذات الألوان الحقيقية» يحوي كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب RYYB بدقة 50 ميجابكسل توفر تقريبًا 3.3x مع تثبيت بصري. يحافظ على التصميم النحيف بسماكة 7.3 ملليمتر ويشارك nova 16s Pro ذاتية البطارية (7000 مللي أمبير) وخدمة الشحن السريع 100 وات.

توفر هواوي المساحة التخزينية الأساسية 256 جيجابايت قابلة للترقية إلى 512 جيجابايت. يعمل كلا الهاتفين بنظام EMUI 16.0 عند الإطلاق بدلًا من HarmonyOS. يستخدم nova 16s Pro معالج Kirin 9010S بينما يعتمد nova 16s على Kirin 8020.

دعمت هواوي الجهازين بمجموعة ميزات ذكاء اصطناعي موجهة لتحسين التجربة البصرية. توفر ميزة AI Composition اقتراحات فورية لتحسين تكوين الصورة، في حين تسمح AI Move بإعادة ترتيب العناصر داخل الصورة. تتيح AI Remove إزالة العناصر غير المرغوبة، بينما تختار AI Best Expression أفضل ابتسامة في الصور الجماعية. تعمل AI De-Glare على تقليل الانعكاسات على الأسطح الزجاجية واللامعة.

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